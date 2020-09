Du stockage aujourd'hui, parce qu'on en a toujours besoin. Voilà un classique, le Sandisk ULTRA 3D de 500 Go, dont le prix passe à 59,99 € chez Amazon. Le modèle, identique au WD Blue 3D, embarque un contrôleur Marvel 88SS1074 et possède 1 Go de cache. Les performances sont bonnes que ce soit en accès aléatoires ou en débits séquentiels. Comme sur la version WD, les débits annoncés sont de 530 Mo/s en écriture et 560 Mo/s en lecture ici. La garantie est de 5 ans ou 200 TBW durant cette période. Si vous cherchez du stockage pour revigorer votre machine, notre lien est disponible juste en dessous.