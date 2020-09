Quelle belle époque nous vivons, où le PC est définitivement devenu un objet à habiller et accessoiriser à votre sauce comme les Barbies de votre enfance (ne niez pas, on sait) — certes, un mouvement qui existe depuis l’époque du tuning Jacky PC, mais les années passées ont probablement poussé le vice bien plus loin qu’on ne l’aurait imaginé ! Le nouvel accessoire du jour est un miroir « fait-main » à partir d’acrylique de 2 mm d’épaisseur, mesurant 280 mm de long et 110 mm de haut, un objet méga ingénieux imaginé par la compagnie japonaise Nagao Manufacturing Co et nommé « VGA Mirror ». À quoi sert-il donc ?

D’abord, imaginez que vous venez d’acheter une superbe carte graphique, joliment taillée et très vivante par ses LED RGB multiples — à tout hasard, une RTX 3090 Phoenix très flamboyante de Gainward. Un achat chèrement payé et que vous ne souhaiteriez pour rien au monde perdre des yeux, un rappel quotidien de votre dernier crédit à la consommation, manque de pot votre boîtier n’a pas de support vertical pour permettre d’accrocher le GPU bien en évidence, collé à la vitre et souvent un peu en décalage par rapport au flux d’air du boîtier.

Heureusement, plutôt que de changer de boîtier, il suffirait d’opter pour le miroir de Nagao à positionner dans le boîtier sous le GPU grâce à sa base aimantée en acier et ajustable sur 0 - 90°, et voilà : du beau tracé de rayon RGB de GPU pour vos yeux, tous les jours ! Super objet qui condamnera potentiellement au moins le dernier slot PCIe de la mobale, mais permet accessoirement aussi de s’assurer que tous les ventilos tournent, ne sait-on jamais, hein ? Au pire des cas, il servira aussi d'aimant à poussière et de trace de doigts qu'il vous faudra passer au pschit quotidiennement.

Pas de prix ni de disponibilité ailleurs qu’au Japon n’ont été annoncé, mais Amazon ou eBay permettent bien souvent des miracles, ou alors espérons pour de futurs boîtiers avec miroir(s) intégré(s), y’en aura bien deux ou trois pour l’oser. On pourrait même imaginer le même accessoire, mais au format PCIe (vite, déposons le brevet) ! Sinon, rien n’empêche d’en bricoler un facilement avec les moyens du bord en faisant un p’tit tour dans votre enseigne favorite de bricolage, en attendant que la Foir'Fouille, Daiso ou Action référencent l’objet en question...