Tout le monde ne pourra s'acheter une RTX 3090, et c'est toujours comme ça avec le flagship d'une génération de cartes graphiques ! C'est quand même un peu du rêve pour quiconque est un fan de hardware au sens large, et pas un commercial déguisé défendant une marque pour laquelle il n'a strictement aucun lien, sauf celui, exagéré, de coeur ! La grosse carte Ampere mérite ses superlatifs physiques, en attendant des tests qui devraient paraitre au plus tard à la date de mise en vente, le 24 septembre prochain.

Un forumeur de chez Chiphell en a une dans sa tour, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il lui faut de la place ! 3 slots, depuis les cartes ASUS de la génération Radeon 6900, on n'avait plus vu ça pour le grand public. Son alimentation se fait par le connecteur 12 pins spécifique, qui se raccorde à 2x8 pins, pour en récupérer la puissance sans en avoir l'embonpoint, enfin un truc maigre sur cette carte ! Pour rappel, Nvidia annonce 10496 cuda cores, 82 RT Cores, 328 Tensor Cores, et 24 gigots de GDDR6X sur bus 384-bit cadencés à 19.5 Gbps. Il faut sûrement ça pour dissiper le TGP assez impressionnant, mais si les perfs suivent, le ratio perf/watt sera correct, ce qui est peu le cas sur le flagship, qui fait payer cher ses derniers transistors actifs. Patience donc.