Quoi de plus gros qu'un SSD de 8 To ? Un SSD large de 15,3 To, bien entendu !

Le segment du SSD continue sa marche en avant, pour l’instant essentiellement vers des performances et des capacités toujours supérieures ! Le nouveau venu Sabrent avait déjà surpris son monde lorsqu’il avait annoncé au printemps le tout premier SSD mainstream de 8 To, puis le premier modèle 4 To infusé à la norme PCIe 4.0, pour ensuite faire un joli pied de nez à Samsung et ses premiers SSD PCIe 4.0 grand public avec une série Rocket 4 Plus, théoriquement un pwàl plus rapide sur le papier.

Mais on ne parlera ni de Samsung ni de Sabrent ni même de SSD M.2 aujourd’hui, puisque c’est au tour de TeamGroup de tirer la couverture médiatique vers lui-même grâce à l’annonce du premier (encore un !) SSD SATA au format standard 2,5" goinfré de 15,3 To de NAND !

Comme d’hab, un marketing (perfectionné) au top ! Merci qui ?

Comme tout SSD avec du Q (les fabricants ont dû se passer le mot), vous vous en doutiez que ce modèle QX réalise cet exploit grâce à de la NAND 3D QLC d’origine encore inconnue, assistée par un contrôleur Phison PS3112-S12DC avec DRAM - une référence gravée en 28 nm, plutôt orientée entreprise et déclinaison SATA du PS5012-E12DC en NVMe.

TeamGroup annonce des performances de 560 Mo/s en écriture et 480 Mo/s en lecture, sans rentrer dans le détail bien plus important des performances en aléatoire, et vous pensez bien que ces chiffres sont ceux du cache pseudo-SLC. Enfin, l’endurance (et donc la garantie) est annoncée pour 2560 To, soit 0,15 de réécriture par jour si la garantie est de 3 ans (à confirmer).

TeamGroup affirme que ce SSD est destiné pour le marché mainstream, mais n’a pas vraiment pris en compte ce détail pour la tarification de son engin : 3990 $ ! Ce qui donne un Go à 0,259 centime d’€ ou 259 € le To de NAND QLC. Pour mettre ce chiffre un peu en perspective, un WD Gold 16 To propose le Go à 0,03 centime, par exemple. La pilule restera difficile à avaler, en sachant que le SSD semble toutefois planifié pour n’être disponible qu’à la commande pour les OEM/assembleurs, il ne se retrouverait ainsi potentiellement jamais en rayon de magasin.

Enfin, il est important de rappeler que lancement récent de la série ExaDrive NL avec NAND QLC chez Nimbus Data offrant des capacités allant jusqu’à 64 To et dont le modèle 16 To ne coute « que » 2900 $, mais c’est une offre au format 3,5" en SATA ou SAS et orientée entreprise. On peut aussi citer le 9300 Pro de Micron monté de 15,36 To de NAND TLC, au format U.2 avec interface NVMe, une endurance de 33,6 Po et vendu pour ~3100 $… Bref, à ce stade, difficile d’imaginer l’avenir de ce SSD QX 15,3 To, certes unique par son format, mais encore bien trop cher.

