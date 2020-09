La saison de la chasse est ouverte chez Chieftec, avec son nouveau boîtier Hunter (aka GS-01B-OP) prêt à en découdre avec les ours concurrents et appâter les gazelles joueuses ! Ce boîtier ATX en acier avec un panneau latéral en verre trempé et façade ouverte pour laisser apparaître le RGB cloisonné est déjà bien plus d’époque que le précédent CW-01-OP, mais on nous dit dans l’oreillette que le public visé n’est pas tout à fait le même. Néanmoins, la façade à deux faux battants semi-ouverts ne manquera pas de laisser passer une p’tite odeur d’archives poussiéreuses où se trouvent aujourd’hui les Armor d’antan à la retraite de Thermaltake. Mais trêve de blabla, passons aux caractéristiques (et donc plus de blabla en fait).

Il est donc ATX, mesure 408 x 210 x 464 mm et pèse tout juste 5 kg à vide. Il peut stocker de la carte mère entre mini-ITX et ATX et il faudra respecter des limitations de 170 mm en hauteur pour le ventirad, ainsi que 320 mm en longueur pour la carte graphique — la RTX 3090 et ses 313 mm passeront tout juste, ouf ! Pour l’alimentation, il faudra se satisfaire de 180 mm, ce qui suffit amplement pour un bloc puissant. Ne prévoyez pas de très grande folie en matière de stockage, ou alors préférez acheter du gros disque/SSD, il n’y a que deux emplacements prévus pour chaque type de support — pas fou, mais c’est la norme pour un boitier moderne sans grande envergure.

Chietec a fait un peu plus d’effort pour la ventilation, profitant de 4 ventilateurs 120 mm ARGB préinstallés — 1 à l’arrière et 3 à l’avant - et accompagnés d’un contrôleur ARGB/PMW. Notez que la façade et le bas du boîtier ont du mesh pour filtrer, sur le dessus c’est un filtre magnétique qui s’en chargera. Vous pourrez aussi en rajouter 2 x 120/140 mm au top et substituer ceux à l’avant par un duo de 140 mm. Enfin, à vous de voir où vous souhaiteriez caser un radiateur d’AIO, en sachant que la limite semble être une taille de 280 mm. Quoi d’else ? De l’USB 3.0 en façade (ou USB 3.1 Gen1), les prises HD-Audio, deux boutons pour le RGB et c’est tout…

Chieftec n’a pas jugé bon de partager de prix ni de disponibilité, on leur pardonnera. De toute manière, c’est une énième alternative de boîtier moderne à l’équipement très standard pour les masses et le tarif sera logiquement adapté en conséquence.

Pour mieux faire connaissance, il faut se rendre chez Chieftec