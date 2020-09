La récente annonce des GPU Nvidia n'a pas dû vous laisser de marbre et la plupart des constructeurs, comme à l'habitude, ont dans la foulée dévoilé leurs modèles customs. Pourtant, il n'y a pas que sur les cartes graphiques que les marques se bougent, les alimentations aussi, arrivent par vague et Ampere doit forcément y être pour quelque chose. Après MSI et la présentation de ses derniers blocs certifiés 80+ Gold, nous avons eu le droit à Silverstone, avec une alimentation 1650W très musclée - Ampere Ready paraît-il. Il manquait quelqu'un à l'appel, mis à part quelques références, Gigabyte n'avait pas lancé de modèle de grosse capacité. Voici donc les P750GM et P850GM qui viendront compléter le catalogue, de quoi fournir juste ce qu'il faut pour les derniers monstres des verts.

Nous sommes sur deux blocs format ATX assez bien équipés et totalement modulaires. Vous aurez le choix entre 750W ou 850W en fonction du modèle que vous choisirez, rien de tel pour alimenter un gros CPU et un GPU de dernière génération, tout en gardant de la marge. Au niveau du bloc à proprement parler, bien entendu, il y a des composants japonais - argument marketing qui n'est jamais oublié - et une certification 80+ Gold. Les protections contre les surtensions sont bien entendu de la partie, avec la présence de OVP, OPP, SCP, UVP, OCP et OTP.

On reste sur une conception avec un rail simple +12V, nous n'avons pas d'informations sur le fournisseur OEM, mais il se pourrait que cela soit du MEIC, comme sur les gammes AORUS. Au niveau des connectiques, c'est assez bien fourni, avec quatre connecteurs 6+2 pins pour les GPU et deux connecteurs 4+4 pour la partie CPU. Bien entendu, vous ajouterez à tout ce beau monde le 24 pins habituel et tout plein de SATA. Le refroidissement de la bête sera assuré par un moulin 120 mm à roulement hydraulique et avec une ventilation semi-passive - de quoi préserver nos oreilles.

Ces nouvelles moutures sont déjà disponibles chez la plupart des revendeurs et sont garanties 5 ans. La P750GM avait déjà été présentée par la marque et se trouve dans les 109 euros. La marque n'a pas encore annoncé de tarif pour le 850W, mais face à la concurrence, on pourra les confronter aux Corsair TX750M/TX850M ou bien à la gamme Focus GX de Seasonic - avec sa garantie de 10 ans -, par exemple. Vous trouverez beaucoup de modèles sur le marché dans ces capacités, de plus on devrait très probablement voir arriver encore de nouvelles alimentations "Ampere Ready". Il faudra attendre des tests concrets pour se faire une idée sur ces nouveaux blocs Gigabyte, un achat à méditer donc.