Intel gen 14, gen 15, gen 16 et gen 17 sont sur un bateau... et ça fuit un peu

Intel gen 14, gen 15, gen 16 et gen 17 sont sur un bateau... et ça fuit un peu

Intel gen 14, gen 15, gen 16 et gen 17 sont sur un bateau... et ça fuit un peu

Meteor Lake et son VPU se dévoilaient lors du Computex comme étant bien attendus pour être une génération dédiée aux mobiles et pas / plus au desktop, point qu'Intel n'a ni confirmé ni démenti lors du salon, on peut donc le prendre comme acté. C'est bien Gen 14 - Raptor Lake-S qui bouclera le vie du LGA 1700 / 1800, et c'est bien Gen 15 - Arrow Lake-S qui inaugurera celle du LGA 1851, et qui devrait servir pour Gen 16 - Panther Lake et Gen 17 - Breast Lake..

Les rumeurs du jour, colportées par More's Law is Dead, annoncent sur Arrow Lake un gap de performance en IPC de l'ordre de 30 à 40 % par rapport à Raptor Lake avec un gain conséquent en efficacité énergétique également, pour une fenêtre de sortie estimée à fin 2024 et des configurations jusqu'à 40 cœurs / 48 threads — il va falloir tweaker le gestionnaire de tâches ou similaires, ça ne va plus rentrer à force —, toujours dans une configuration big.LITTLE à base de P-Cores Lion Cove et d'E-Cores Skymont, le tout en Intel 20A ou sur du N3 TSMC pour les tuiles de calcul. Ce qui donnerait :

Core i9 Arrow Lake-S • 8 +32 (TSMC N3)

Core i7 Arrow Lake-S • 8 +16 (TSMC N3)

Core i5 / i7 Arrow Lake-S • 6 +8 (TSMC N3)

Core i3 / i5 Arrow Lake-S • 6 +8 (Intel 20A)

Core i3 Arrow Lake-S • 2 +8 (Intel 20A)

40 cœurs ? Oui-oui-oui, ssi possibl' !

Il se dit, de plus, que le GPU intégré serait de génération Xe2-LPG aka Battlemage, alors qu'à l'origine Arrow Lake-S devait embarquer Xe LPG aka Alchemist, mais sur une base de 192 EUs et non plus de 320.

Pour 2025 c'est donc Panther Lake qui fera son entrée avec des P-Core Cougar Cove, attendu pour un gap de performances similaire par rapport à Arrow Lake. Ce qui nous promet quelque chose de presque deux fois plus performant que Raptor Lake, c'est peut-être un peu ambitieux, non ? En plus d'être toujours « limité » à une configuration maximale en 8 +32.

Une barrière qui devrait crever dans d'atroces souffrances — on est pas supers surs de la formulation, mais vous voyez l'idée — avec l'introduction — n'y voyez rien de sexuel, sinon consultez — de Beast Lake, une bête avec qui il serait alors possible de sortir du lac des puces allant jusque 80 cœurs / 96 threads. Mouais.