La NAND continue Ã  faire le yoyo : 15 % de hausse sur les SSD au 2e trimestre

Un rapport publié par les analystes de TrendForce estime que la NAND et les SSD vont augmenter au 2e trimestre, avec une hausse de 15% prévue. C’est peut-être le moment de casser votre tirelire pour vous offrir un SSD ? Une chose est sûre, notre Pascal national l'avait pressenti déjà en novembre dernier, preuve que ces chers analystes ne sont pas forcément des prophètes visionnaires. Ou alors Pascal sait de quoi il parle. Le débat est ouvert !

Si l’on en croit les estimations du rapport, le prix des SSD grand public aurait augmenté d’environ 25% au premier trimestre, et celle-ci se poursuivrait au 2nd trimestre. Les prix de la NAND, le composant principal des SSD, suivent une tendance similaire. S’il ne s’agit là que d’estimations à la louche, un rapide coup d’œil aux tarifs de quelques SSD réputés permet de confirmer cette trajectoire. Après des mois de baisse consécutifs, le SN850X 2 To de WD est reparti à la hausse en fin d’année dernière et alors qu’il s’échangeait pour environ 145 € au 4e trimestre 2023, il démarre aujourd’hui à 170 €, soit 17% de hausse. Même chose sur le 970 Evo Plus de Samsung, mais avec une hausse de 66%, mais qui s’explique sans doute par l’arrivée récente du 990 Evo. Le MX500 de Crucial affiche une augmentation de 28%.

T1 2024 (estimation) T2 2024 (prévision) eMMC UFS + 25 à 30 % + 10 à 15 % SSD Enterprise + 23 à 28 % + 20 à 25 % SSD grand public + 23 à 28 % + 10 à 15 % Wafers 3D NAND (TLC & QLC) + 23 à 28 % + 5 à 10 % NAND Flash (total) + 23 à 28 % + 13 à 18 %

Les estimations et projections, d'aprés TrendForce.

Cette tendance est moins prononcée sur les SSD PCI-E 5.0 puisque la NAND représente une part moins importante de la facture finale. L’offre est également relativement récente et les volumes de vente réduits — en tout cas on l’imagine — de sorte que la guerre des prix ne fait pas rage de la même manière que sur le marché des SSD « bon marché ». Bien qu’une augmentation des tarifs ne soit donc pas à exclure sur ce secteur, entre l’intérêt limité des SSD PCI-E 5.0 et l’addition assez corsée, les perspectives d’achats n’évoluent guère.

En revanche, si vous vouliez vous offrir un SSD PCI-E 4.0 4 ou 8 To, tout porte à croire qu’il ne faut pas attendre plus longtemps, à moins de pouvoir décaler l’achat vers la rentrée ou les fêtes de fin d’année. En effet, la tendance haussière est bien là, et même quand elle s’atténuera, il faudra encore plusieurs mois pour revenir aux niveaux actuels.

L'évolution du tarif du Samsung 970 Evo Plus 2 To sur 2 ans, avec une jolie hausse amorcée en fin d'année dernière. Celle-ci s'explique peut-être en partie par l'arrivée de son pseudo-remplacant, le 990 Evo, mais +66% en 6 mois tout de même !

Cette hausse du prix de la NAND s’expliquerait par la production en baisse — volontaire — en fin d'année dernière. Une décision justifiée par la volonté de revaloriser les cours de la NAND. Parce que la NAND, c'est comme le pétrole, il ne faut surtout pas que ca baisse trop sinon ceux qui produisent accusent un manque à gagner, et ils préferrent donc limiter l'approvisionnement. Si par la suite, à la faveur d'un durcissement des prix, WD et Kioxia ont bien forcé le rythme, ça n’a pas été le cas de Micron ni Samsung. D’après TrendForce, la baisse des ventes de SSD ainsi que des stocks qui n’ont pas été renouvelés expliquent cette inertie au niveau de la fabrication chez les 2 géants.

Il faut également noter que les autres produits associés sont également affectés. Les mémoires eMMC UFS utilisées dans les smartphones suivent la même tendance, tandis que les SSD pour les serveurs et les data-centers souffrent d’une hausse encore plus sévère, principalement alimentée par la Chine et les Etats-Unis. (Source : TrendForce)