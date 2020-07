Le constructeur Qnap est un des plus actifs sur le segment des NAS, avec bon nombre d'annonces ou de lancements récents. La marque nous avait présenté il y a peu sa nouvelle gamme TSX53D, équipée du 2.5 GbE et parée pour l'avenir. Ce n'est pas tout puisque la firme semble prendre le virage du "service" en sortant QTScloud, une solution d'OS pour NAS dédié au cloud d'entreprise. Cela ne s’arrête pas là, puisque la société nous avait aussi surpris avec la sortie d'un petit commutateur équipé exclusivement du 2.5 GbE, un élément central pour se joindre à leurs serveurs en vente. Eh bien, la marque revient à la charge, avec un NAS supplémentaire TS-HX86 dédié aux entreprises et ayant quelques atouts indéniables.

Nous sommes donc face à deux modèles, l'un équipé de 6 baies et un autre de 4 baies. Ces unités sont compatibles avec les périphériques 3.5" ou 2.5". Selon la référence, le processeur varie entre dualcore avec le Intel Xéon D-1602 ou bien quadcore avec le Xéon D-1622. À noter que ces processeurs sont assez véloces pour du NAS, puisqu'ils sont équipés de l'hyperthreading et moulinent à plus de 2.5 GHz - nous sommes sur un produit pro. Pour la mémoire, vous trouverez 8 Go sur le petit modèle et 16 Go sur le gros, toutes en DDR4 ECC et extensibles à 128 Go (nous sommes loin d'un modèle personnel).

Ce n'est pas tout, la partie réseau n'a pas été négligée, puisque vous trouverez quatre ports 2.5 GbE, ce qui en fait un NAS assez futureproof et dans la droite lignée de ce que veut proposer Qnap. Il sera même possible d'étendre la prise en charge avec des cartes additionnelles disponibles au départ en 5 GbE et allants jusqu'à 40 GbE. Le SSD caching est bien entendu supporté, deux emplacements M.2 NVME Gen 3 en X4 sont présents et théoriquement prévus à cet effet. Enfin viennent des prises en USB 3.1 (Gen1) pour les périphériques, de quoi étendre la capacité de stockage ou bien partager facilement des fichiers sur le réseau.

A la différence des serveurs classiques de la marque, les produits professionnels sont propulsés par une variante "Hero" de QuTS. Quelle différence nous direz-vous ? En premier, vous trouverez la prise en charge du système de fichier ZFS, très en vogue sur les systèmes pro, apportant une gestion basée sur un "pool" redondant et garantissant l'intégrité des données. Vous aurez aussi le droit à un système de cache très efficace - bon également très gourmand, on vous l'accorde. Ensuite cet OS apporte toute la suite software pro via le store "App Center" de la marque, avec une gestion des sauvegardes distantes et le support de diverses applications pour le travail d'équipe (Gsuite, MS 365...). Grosso modo, c'est un QTS plus avancé et proposant des fonctionnalités indispensables à une entreprise de taille moyenne.

Il n'y a pas que le software qui change, le design aussi est quelque peu différent de ce que l'on trouve sur le segment mainstream, le gros modèle s'équipe comme à l'habitude d'un écran pouvant afficher au besoin le Hostname ou l'adresse IP, bien pratique lorsque vous perdez malencontreusement la main à distance sur votre serveur - non, non cela ne sent pas le vécu...

MODÈLE qnap ts-h686

TS-h886

CPU Dual-core Intel Celeron D-1602 @3.2 GHz (boost) Quad-core Intel Celeron D-1622 @3.2 GHz (boost) Mémoire 8 Go DDR4 ECC (2X4) - extensible à 128 Go

16 Go DDR4 ECC (2X8) - extensible à 128 Go ROM Non communiqué Baies 2 Baies 4 Baies Format support de stockage 2,5" et 3,5" NVME OUI, deux emplacements M.2 SSD Caching OUI Connectique 3 x USB 3.1(Gen1) + 4 x RJ45 2.5 GbE Systèmes de fichiers

ZFS 128 bits Compatibilité OS Windows (classique et serveur), Linux, OSX, Unix, BSD OS QuTS Hero Garantie Non communiquée

Malheureusement, nous n'avons toujours pas de prix et les produits ne sont pas encore référencés chez les revendeurs. Il est donc difficile de les placer face aux autres références sur le marché, néanmoins, en les comparant aux NAS "entreprise" des autres marques, on se doute que ces TS-HX86 seront très onéreux. A titre de comparaison, un QNAP TVS-672N-I3-4G équipé d'un simple I3 se négocie à plus de 1300 euros et un modèle classique comme le AS6208T de chez Asustor, sur base de Intel Celeron est souvent affiché à plus de 800 euros. Alors forcément, un produit équipé de quatre ports 2.5 GbE devrait se facturer assez haut, en ajoutant le Xéon, les doutes s'estompent comme par magie. Comptez donc une fourchette estimée (large) entre 900 et 1400 euros pour mettre la main sur ce modèle assez musclé.