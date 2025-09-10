Microsoft invite son Xbox Cloud Gaming dans votre véhicule

Nous sommes le 10 septembre 2025. En raison du mouvement « Bloquons tout », Jérôme, qui se rendait à son travail en partant du Quai d’Ivry pour se rendre au Quai d’Issy, n’a pas pu prendre son poste ; il est depuis ce matin coincé dans les bouchons, le périphérique parisien étant complètement paralysé. Mais loin d’être gêné par ces désagréments imputables à un mouvement d’ultra-gauche, appuyé par le mouvement des Insoumis, dixit Bruno Retailleau, Jérôme est heureux. Pourtant, ce n’est ni un affreux coco qui se réjouit de voir (l’Extrême + Ultra gauche)² x Mélenchon semer le chaos, ni un fainéant content de ne pas travailler. C’est plus prosaïque : Jérôme est juste en train de voguer par monts et par vaux à plus de 200 km/h au volant d’un Hennessey VelociRaptor 6x6.

Ce bienheureux malgré lui n’a pas découvert cette petite route cachée de la Porte de la Plaine qui mène à des prairies bucoliques ; il n’enfreint pas non plus le code de la route au risque de s’attirer l’ire de Bruno. Non, Jérôme ne fait rien de tout ça. Pour lui, le contentement ne se trouve ni dans la nature ni dans la délinquance routière ; l’homme n’en demande pas tant, il sait se satisfaire de l’agrément que les multinationales lui vendent. Dans l’habitacle de sa Tesla Model Y, confortablement calé dans son siège à inclinaison électrique, notre Jérôme s’encanaille benoîtement sur Forza Horizon 5 sur l’écran central de 15,4 pouces de son véhicule. Ce, grâce au Xbox Cloud Gaming. Autant dire qu’il n’espère qu’une chose : que le mouvement « Bloquons tout » perdure toute la journée, et même au-delà !

Conduire pour jouer

Tout ce qui précède relève bien sûr de la fable. Bien que portraituré avec une évidente rigueur sociologique, Jérôme n’existe pas ; c’est un être de Comptoir. Le mouvement « Bloquons tout » n’a rien bloqué ; allez, peut-être quelques canalisations chez ceux qui avaient trop anticipé les nuisances.

Les seuls éléments factuels de ce préambule sont Bruno Retailleau et le Xbox Cloud Gaming (association improbable que nous vous mettons au défi de trouver ailleurs !). Nous ne nous attarderons pas sur le premier. Retracer le parcours d’un homme issu d’un parti ayant fait 4,78 % aux dernières élections présidentielles et qui compte moins d’une cinquantaine de députés (en comptant les affiliés), mais qui est propulsé ministre de l’Intérieur par celui-qui-écoute-le-peuple, ce serait à en perdre notre latin. D’autant qu’un tel destin se retrouve sûrement déjà chez Jean de La Fontaine ; attendons qu’un Riad de l’Oasis contemporain nous croque cette histoire avec autant de talent, pour la postérité et pour les lecteurs du 25e siècle. PS : Au cas où tu serais l’un d’eux tombé sur cette missive, la rédaction et tous les ragoteurs te saluons ; ne te gausse pas trop de nous en repensant à nos Ryzen et nos GeForce, merci.

Vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais tout ce cheminement nous a amenés en douceur au cœur de notre sujet : le Xbox Cloud Gaming. Microsoft a annoncé une collaboration avec LG Electronics. Les deux entreprises travaillent « à intégrer l’expérience Xbox dans certains véhicules connectés à Internet, offrant ainsi une nouvelle manière de faire profiter les joueurs de ce qu’ils aiment sur Xbox, partout où ils vont ». Plus spécifiquement, cet amour est véhiculé via la plateforme LG ACP (Automotive Content Platform). Cette dernière profite notamment à des modèles Kia en Europe.

À défaut de parvenir à vendre des Xbox, Microsoft souhaite donc vous en faire louer une dans le cloud. Afin que vous ne jouiez pas juste dans votre salon, mais aussi dans votre voiture. Rappelons qu’auparavant, le service offrait un rendu calqué sur celui des Xbox Series S ; désormais, depuis juin, il se base sur celui des Xbox Series X.

Si nous voyons plus ou moins l’idée pour Jérôme — vous avez compris l’idée ; pour tout individu qui évolue dans un environnement bien couvert — nous imaginons moins le joueur-conducteur passager des Hautes-Alpes profiter pleinement du cloud gaming en roulant. Plus que le débit (Microsoft recommande entre 10 et 20 Gbit/s selon le terminal utilisé), la latence et la fiabilité de la connexion sont primordiales pour une expérience satisfaisante. En l’état actuel des réseaux, la viabilité de la proposition nous laisse très circonspects.

Microsoft ne semble pas y voir de problème. Le communiqué stipule : « Pour les novices, Xbox Cloud Gaming est une excellente manière de se lancer dans le jeu vidéo. Il suffit de connecter une manette Bluetooth compatible, de lancer l’application Xbox depuis le système d’infodivertissement connecté à Internet de votre véhicule, de vous connecter à votre abonnement Xbox Game Pass, et de commencer à jouer. »