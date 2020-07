L'AMX d'Intel déjà intégré dans GCC et LLVM

En début de mois, nous vous rapportions qu’Intel comptait inaugurer avec ses Xeon Sapphire Rapids une nouvelle extension du jeu d’instruction x86 : AMX, permettant d’agir directement sur des matrices.

Cependant, pour qu’un programme fasse usage de cette accélération, deux solutions sont possibles : soit le code source est modifié afin de rajouter manuellement des kernels assembleurs ou des intrinsèques (une surcouche encapsulant les instructions assembleur directement dans une fonction, permettant de ne manipuler que des variables et laissant au compilateur l’allocation de registres), ou le compilateur peut être directement modifié. Notez que le programme doit dans tous les cas repasser à la moulinette dudit compilo, puisque la prise en charge doit s’effectuer au niveau du binaire ; ce qui signifie que l’exécutable originel n’a aucune chance d’utiliser ces nouveautés tel quel.

Or, il semblerait que les ingénieurs de chez Intel se soient bougés, puisque GCC, le compilateur sous licence GNU, vient de recevoir une mise à jour lui permettant de faire usage de ces extensions, qui devrait arriver pour GCC 11 ; LLVM ayant similairement été rustiné pour, lui aussi, générer du code AMX — et, de manière amusante, sera également pour une version 11 du logiciel. De plus, l’assembleur GNU a également eu de nouveaux patchs à ce sujet : autant dire qu’Intel tient à ne pas louper son lancement du point de vue du support logiciel. De quoi y voir une belle avancée pour ce qui est de la commercialisation prochaine des Xeon ? Pour le moment, en tout cas, leur date de sortie reste fixée à « quelque part en 2021 » ! (Source : Phoronix)