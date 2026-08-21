Un petit Arc G3 Ã  4 cÅ“urs Xe3 pour des consoles portables plus abordables

Sur le champ de bataille des consoles portables, Intel a lancÃ© il y a quelques semaines des Arc G3. Ils ne sont pour le moment que deux, quand la cohorte de Ryzen Z2 compte cinq soldats. Mais contrairement la brigade rouge, la bleue est jusquâ€™ici constituÃ©e exclusivement de troupes dâ€™Ã©lite, Ã savoir les Arc G3 Extreme et Arc G3 tout court. Ces deux puces risquent de devoir se coltiner une Arc G3 encore non identifiÃ©e et nettement moins bien dotÃ©e.

Arc G3 comment ?

Pour vous rafraÃ®chir la mÃ©moire, lâ€™Arc G3 standard possÃ¨de 10 cÅ“urs GPU Xe3, soit un Arc B370, quand lâ€™Arc G3 Extreme a 12 cÅ“urs, soit un Arc B390. Pour la partie CPU, ce sont 14 cÅ“urs / 14 threads dans les deux cas. Selon des informations partagÃ©es par ComputerBase puis complÃ©tÃ©es par VideoCardz, Intel envisage dâ€™introduire une modeste solution dâ€™entrÃ©e de gamme armÃ©e de 4 cÅ“urs Xe3. Le bloc CPU serait Ã©galement amoindri ; les deux sources prÃ©citÃ©es Ã©voquent 4 P-Cores, aucun E-Core et 4 LPE-Cores.

CaractÃ©ristiques Arc G3 d'entrÃ©e de gamme Arc G3 Arc G3 Extreme Configuration CPU 4 P + 0 E + 4 LP 2 P + 8 E + 4 LP 2 P + 8 E + 4 LP CÅ“urs CPU / threads 8 / 8 14 / 14 14 / 14 Architecture GPU Xe3 Xe3 Xe3 GPU Intel Arc Graphics Arc B370 Arc B390 CÅ“urs Xe3 4 10 12 FrÃ©quence GPU Ã€ confirmer Jusqu'Ã 2,2 GHz Jusqu'Ã 2,3 GHz Plage de TDP 8 Ã 25 W 8 Ã 30 W 8 Ã 35 W MÃ©moire prise en charge LPDDR5X- ? Jusqu'Ã 96 Go de LPDDR5X-8533 Jusqu'Ã 96 Go de LPDDR5X-8533 Consoles portables connues Ã€ confirmer Acer Predator Atlas 8 MSI Claw 8 EX AI+

Acer Predator Atlas 8

ONEXPLAYER 3

ONEXPLAYER X2

ONEXPLAYER X2 Mini

ONEXPLAYER APEX Air

La segmentation est limpide. Alors que les Arc G3 et Arc G3 Extreme ciblent les consoles portables gaming haut de gamme, le modÃ¨le dâ€™entrÃ©e de gamme esquissÃ© ici conviendrait Ã des systÃ¨mes bien plus abordables, mais aussi moins bien performants. Pour situer, chez un vendeur comme Boulanger, la MSI Claw 8 EX AI+, une machine qui exploite la G3 Extreme, coÃ»te 1 600 euros.

Les G3 ne sont ni plus ni moins que des processeurs Panther Lake rebandÃ©s. Il y a ainsi quatre candidats potentiels Ã une Arc G3 amoindrie dont lâ€™appellation nous turlupine sans doute bien davantage que tout le reste : les Core Ultra 5 325, Core Ultra 5 335, Core Ultra 7 355 et Core Ultra 7 365. Alors faites vos jeux pour dÃ©signer lequel servira de base Ã une Arc G3 bien plus authentiquement entrÃ©e de gamme que lâ€™Arc G3.