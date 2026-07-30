Le pilote Vulkan open source des Radeon sous Linux tente une percée sur Windows

Valve finance un projet visant à porter RADV, le pilote Vulkan open source de Mesa, sous Windows. Les travaux sont menés par Collabora, un partenaire de longue date de Valve sur plusieurs briques logicielles liées au jeu vidéo. Le projet en est encore à un stade expérimental, mais il est déjà capable de faire fonctionner Counter-Strike 2 à l'aide de son moteur de rendu Vulkan.

Un chantier loin d'être terminé

Pour situer, RADV est le pilote Vulkan open source de référence pour les GPU AMD sous Linux. Intégré à Mesa, il est notamment utilisé par le Steam Deck, la Steam Machine, et par de nombreuses distributions Linux. Sous Windows, les GPU Radeon utilisent l'implémentation Vulkan propriétaire fournie par AMD.

Ce portage ne remplace toutefois pas le pilote graphique complet. RADV ne prend en charge que la partie Vulkan en mode utilisateur (user mode). Il continue de s'appuyer sur le pilote propriétaire d'AMD exécuté en mode noyau (kernel mode) via WDDM2 pour communiquer avec le matériel.

Collabora explique (via Phoronix) avoir repris les travaux initiés par Faith Ekstrand afin d'ajouter une prise en charge native de Windows. Les développeurs ont également revu plusieurs composants du pilote, notamment la gestion des flux de commandes, la synchronisation, les sparse bindings, la tessellation, les task shaders ainsi que la détection dynamique des capacités du GPU. Les essais ont été réalisés sur une Radeon RX 7900 XT.

Le projet reste néanmoins confronté à un obstacle majeur. L'interface reliant le pilote Windows en mode noyau d'AMD aux pilotes en mode utilisateur n'est pas documentée publiquement. De plus, AMD peut modifier ses structures de données internes au gré des mises à jour, sans garantie de compatibilité. Cette situation complique le développement d'un pilote alternatif, d'autant plus en l’absence de documentation officielle et outils de débogage adaptés.

Selon Collabora, un pilote RADV réellement exploitable sous Windows nécessiterait donc qu'AMD publie une interface stable et documentée, ou qu'une couche de compatibilité intermédiaire soit mise en place. En l'état, le portage s'apparente davantage à une preuve de concept qu'à un pilote destiné à un usage quotidien. Le code source est néanmoins disponible sur GitLab pour les développeurs souhaitant suivre ou contribuer au projet.

L'intérêt d’un tel portage pour Valve, et ce qui explique sans doute sa contribution, est de maîtriser davantage sa pile graphique, notamment autour de Vulkan, Proton et SteamOS. Un même pilote Vulkan sur Linux et Windows faciliterait le développement et le débogage des jeux, tout en réduisant la dépendance aux implémentations propriétaires. Ce projet pourrait aussi pousser AMD à ouvrir davantage certaines parties de sa pile graphique. Après, sans évolution du côté du pilote noyau Windows, RADV sera difficilement autre chose qu'un laboratoire grandeur nature.