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Grâce à la Radeon RX 9050, la gamme RDNA 4 accueille enfin un modèle 4 Go
————— 28 Juillet 2026 à 16h06 —— 213 vues
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Grâce à la Radeon RX 9050, la gamme RDNA 4 accueille enfin un modèle 4 Go
————— 28 Juillet 2026 à 16h06 —— 213 vues
En mai dernier, le site VideoCardz révélait qu'en coulisses, AMD préparait une Radeon RX 9050. ASRock vient justement de lancer de telles cartes. En revanche, contrairement à ce que supposait la fuite initiale, ces nouvelles venues n'ont pas du tout 2 048 processeurs de flux, mais deux fois moins !
L’emploi du pluriel s’explique par le fait qu’il ne s’agit, du moins on l’espère, pas d’un unique exemplaire, mais aussi parce que cette Radeon RX 9050, à l’instar de la Radeon RX 9060 XT, se décline en deux versions qui se distinguent par la quantité de mémoire vidéo dédiée. Mais référence d’entrée de gamme oblige, il n'est pas question de 8 et 16 Go, mais plutôt de 4 et 8 Go.
Ce n’est sans doute pas inutile de le rappeler, mais en 2020, AMD nous expliquait que 4 Go étaient devenus caducs pour une carte graphique. Cette forfanterie accompagnait alors le lancement de la Radeon RX 5500 XT 8 Go. L’article en question avait cependant été supprimé quelques mois plus tard, assurément pour épargner la Radeon RX 6500 XT, une référence initialement limitée à 4 Go de VRAM — puis finalement déclinée dans une version avec 8 Go deux ans plus tard (moyennant un surcoût d’une trentaine d’euros).
Six ans après ce malheureux Game Beyond 4GB qu’AMD aura bien du mal à faire oublier tant que les rédacteurs de l’époque seront encore en activité, et accessoirement trois générations de GPU plus tard, nous retrouvons donc une Radeon avec cette même quantité de mémoire. Bon, cette fois, contrairement à la RX 6500 XT précitée, la version 8 Go est proposée dès le lancement. Quant aux autres spécifications, vous les découvrirez dans le tableau ci-dessous.
|Carte graphique
|GPU
|Processeurs de flux
|Fréquence Boost
|Mémoire
|Bus mémoire
|Bande passante
|Interface
|TBP
|Radeon RX 9070 XT
|Navi 48
|4096
|~2,97 GHz
|16 Go GDDR6
|256 bits
|640 Go/s
|PCIe 5.0 x16
|304 W
|Radeon RX 9070
|Navi 48
|3584
|~2,52 GHz
|16 Go GDDR6
|256 bits
|640 Go/s
|PCIe 5.0 x16
|220 W
|Radeon RX 9070 GRE
|Navi 48
|3072
|~2,79 GHz
|12 Go GDDR6
|192 bits
|432 Go/s
|PCIe 5.0 x16
|220 W
|Radeon RX 9060 XT 16 Go
|Navi 44
|2048
|~3,13 GHz
|16 Go GDDR6
|128 bits
|320 Go/s
|PCIe 5.0 x16
|182 W
|Radeon RX 9060 XT 8 Go
|Navi 44
|2048
|~3,13 GHz
|8 Go GDDR6
|128 bits
|320 Go/s
|PCIe 5.0 x16
|150 W
|Radeon RX 9060
|Navi 44
|1792
|~2,99 GHz
|8 Go GDDR6
|128 bits
|288 Go/s
|PCIe 5.0 x16
|132 W
|Radeon RX 9050 8 Go
|Navi 44
|1024
|~2,60 GHz
|8 Go GDDR6
|128 bits
|288 Go/s
|PCIe 5.0 x16
|À déterminer
|Radeon RX 9050 4 Go
|Navi 44
|1024
|~2,60 GHz
|4 Go GDDR6
|64 bits
|144 Go/s
|PCIe 5.0 x16
|À déterminer, et surtout version à éviter
Pour le moment, les seules Radeon RX 9050 proposées sont les Challenger. Quelle que soit la version, ASRock recommande une alimentation de 450 W. Les cartes mesurent 249 × 132 × 41 mm et nécessitent un unique connecteur d'alimentation PCIe à 8 broches.