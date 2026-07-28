Grâce à la Radeon RX 9050, la gamme RDNA 4 accueille enfin un modèle 4 Go

En mai dernier, le site VideoCardz révélait qu'en coulisses, AMD préparait une Radeon RX 9050. ASRock vient justement de lancer de telles cartes. En revanche, contrairement à ce que supposait la fuite initiale, ces nouvelles venues n'ont pas du tout 2 048 processeurs de flux, mais deux fois moins !

8 ou 4

L’emploi du pluriel s’explique par le fait qu’il ne s’agit, du moins on l’espère, pas d’un unique exemplaire, mais aussi parce que cette Radeon RX 9050, à l’instar de la Radeon RX 9060 XT, se décline en deux versions qui se distinguent par la quantité de mémoire vidéo dédiée. Mais référence d’entrée de gamme oblige, il n'est pas question de 8 et 16 Go, mais plutôt de 4 et 8 Go.

Ce n’est sans doute pas inutile de le rappeler, mais en 2020, AMD nous expliquait que 4 Go étaient devenus caducs pour une carte graphique. Cette forfanterie accompagnait alors le lancement de la Radeon RX 5500 XT 8 Go. L’article en question avait cependant été supprimé quelques mois plus tard, assurément pour épargner la Radeon RX 6500 XT, une référence initialement limitée à 4 Go de VRAM — puis finalement déclinée dans une version avec 8 Go deux ans plus tard (moyennant un surcoût d’une trentaine d’euros).

Six ans après ce malheureux Game Beyond 4GB qu’AMD aura bien du mal à faire oublier tant que les rédacteurs de l’époque seront encore en activité, et accessoirement trois générations de GPU plus tard, nous retrouvons donc une Radeon avec cette même quantité de mémoire. Bon, cette fois, contrairement à la RX 6500 XT précitée, la version 8 Go est proposée dès le lancement. Quant aux autres spécifications, vous les découvrirez dans le tableau ci-dessous.

Carte graphique GPU Processeurs de flux Fréquence Boost Mémoire Bus mémoire Bande passante Interface TBP Radeon RX 9070 XT Navi 48 4096 ~2,97 GHz 16 Go GDDR6 256 bits 640 Go/s PCIe 5.0 x16 304 W Radeon RX 9070 Navi 48 3584 ~2,52 GHz 16 Go GDDR6 256 bits 640 Go/s PCIe 5.0 x16 220 W Radeon RX 9070 GRE Navi 48 3072 ~2,79 GHz 12 Go GDDR6 192 bits 432 Go/s PCIe 5.0 x16 220 W Radeon RX 9060 XT 16 Go Navi 44 2048 ~3,13 GHz 16 Go GDDR6 128 bits 320 Go/s PCIe 5.0 x16 182 W Radeon RX 9060 XT 8 Go Navi 44 2048 ~3,13 GHz 8 Go GDDR6 128 bits 320 Go/s PCIe 5.0 x16 150 W Radeon RX 9060 Navi 44 1792 ~2,99 GHz 8 Go GDDR6 128 bits 288 Go/s PCIe 5.0 x16 132 W Radeon RX 9050 8 Go Navi 44 1024 ~2,60 GHz 8 Go GDDR6 128 bits 288 Go/s PCIe 5.0 x16 À déterminer Radeon RX 9050 4 Go Navi 44 1024 ~2,60 GHz 4 Go GDDR6 64 bits 144 Go/s PCIe 5.0 x16 À déterminer, et surtout version à éviter

Pour le moment, les seules Radeon RX 9050 proposées sont les Challenger. Quelle que soit la version, ASRock recommande une alimentation de 450 W. Les cartes mesurent 249 × 132 × 41 mm et nécessitent un unique connecteur d'alimentation PCIe à 8 broches.