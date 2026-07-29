Microsoft semble toujours penser que les joueurs PC nâ€™ont pas dâ€™amis

Comme chacun sait, le joueur PC sâ€™adonne Ã son loisir posÃ© sur un tabouret, face Ã un minuscule Ã©cran cathodique. Il est asocial, bourru, farouche. Pour ne rien arranger, il a tendance Ã sentir mauvais. De cet Ãªtre apathique Ã©mane cette odeur rance de transpiration faisandÃ©e, caractÃ©ristique de cette sous-catÃ©gorie de joueurs Ã lâ€™hygiÃ¨ne douteuse.

Ã€ lâ€™inverse, le joueur console sâ€™adonne Ã son loisir confortablement calÃ© dans son canapÃ©, face Ã une immense TV OLED de 75 pouces. Il est aimable, avenant, civilisÃ©. Pour ne rien gÃ¢cher, il a tendance Ã sentir bon. De cet Ãªtre idyllique se dÃ©gagent de douces effluves boisÃ©es de parfum, caractÃ©ristiques de cette super-catÃ©gorie de joueurs proprets.

Ce postulat appelle Ã un constat : le joueur PC nâ€™a pas besoin dâ€™un mode multijoueur local. Cela tombe bien, Microsoft Gaming nâ€™a pas lâ€™intention de lui donner.

Absurde et inefficace

Halo: Campaign Evolved est la derniÃ¨re cartouche des Xbox Game Studios. Ce nâ€™est rien dâ€™autre quâ€™une Â« version fidÃ¨le mais modernisÃ©e de la campagne de Halo: Combat Evolved Â». Une gloire de 2001, qui lâ€™est aussi devenue grÃ¢ce Ã ses modes PvP â€” modes que la version 2026 a lâ€™excellente idÃ©e de ne pas incorporer.

Mais lÃ nâ€™est pas le sujet. Tandis que la version console propose un mode coopÃ©ratif local en Ã©cran partagÃ©, ce nâ€™est pas le cas de la version PC. Pourtant, il nâ€™a fallu que quelques heures Ã la communautÃ© pour le proposer via un mod.

La raison de cette promptitude nâ€™est pas une IA capable de coder et dâ€™implÃ©menter en quelques secondes tout le nÃ©cessaire. Câ€™est plutÃ´t que tout le nÃ©cessaire est dÃ©jÃ prÃ©sent, et quâ€™il nâ€™a Ã©tÃ© que retirÃ© Ã la va-vite avant la sortie du titre.

La description du mod, titrÃ© Halo Campaign Evolved Split-screen Coop, nâ€™en fait pas mystÃ¨re :

Les versions consoles de Halo: Campaign Evolved proposent un mode local en Ã©cran partagÃ©. Sur PC, cette fonctionnalitÃ© nâ€™a jamais Ã©tÃ© retirÃ©e : le jeu est livrÃ© avec lâ€™Ã©cran partagÃ© dÃ©jÃ activÃ© dans le fichier de configuration (bUseSplitscreen=True), et les diffÃ©rentes dispositions du HUD, lâ€™interface de connexion, les variantes des effets visuels dÃ©diÃ©es au split-screen ainsi que les paramÃ¨tres audio sont toujours intÃ©grÃ©s aux fichiers du jeu. Le mode nâ€™est simplement pas accessible depuis les menus. Ce mod se contente donc dâ€™appeler un code dÃ©jÃ prÃ©sent dans le jeu. Il ne sâ€™agit ni dâ€™une rÃ©implÃ©mentation, ni dâ€™une modification de lâ€™exÃ©cutable du jeu. Le mod ajoute simplement un second joueur local Ã lâ€™exÃ©cution via UE4SS et neutralise les deux Ã©lÃ©ments qui empÃªchent ce second joueur de fonctionner correctement.

Pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin, un autre mod, titrÃ© Split-Screen Revival V0.5 (Local Co-op) Customization and Stability Update, ajoute diverses options ainsi quâ€™une personnalisation indÃ©pendante de lâ€™armure et des armes spÃ©cifiques au second joueur.

Au moins, cette fois, Microsoft Gaming nâ€™a pas fait de publicitÃ© mensongÃ¨re. Pour Gears of War: Reloaded (une autre gloire recyclÃ©e qui illustrait dÃ©jÃ lâ€™audace des projets artistiques de la boÃ®te), la mention Â« Split-Screen Co-op Â» Ã©tait restÃ©e de longs mois sur la page officielle Steam du jeu et apparaissait comme un argument de vente dans une bande-annonce ne discriminant aucune plateforme. Elle avait finalement Ã©tÃ© retirÃ©e quelques heures avant la sortie du titre, au grand dam de certains joueurs qui espÃ©raient vivre lâ€™aventure localement avec un pote ou en famille.

Avant (pour les prÃ©commandes) / aprÃ¨s

Dâ€™autres productions, Ã lâ€™image de Call of Duty: Black Ops 7, appliquent la mÃªme discrimination. Au moins, lâ€™autre poids lourd de lâ€™industrie, FC 26 (et plus globalement tous les opus de la franchise dâ€™EA), nâ€™empÃªche pas le multijoueur local sur PC. Et heureusement, la liste des jeux qui proposent de l'Ã©cran partagÃ© / du multi local sur cette plateforme est longue. Citons Sonic Racing: CrossWorlds, Absolum, The Ascent ou mÃªme Gears 5 (qui date de 2019).

Alors nâ€™en dÃ©plaise Ã Microsoft, les joueurs PC ont parfois un ami sous la main. Un ami avec lequel ils aimeraient jouer. Sur un moniteur qui, dans la majoritÃ© des cas, est dÃ©sormais suffisamment grand pour permettre de jouer en Ã©cran partagÃ©. Voire directement sur une TV branchÃ©e au PC, Ã la maniÃ¨re dâ€™une console. Câ€™est dâ€™ailleurs lâ€™un des cas dâ€™usage de la Steam Machine.

Objectivement, le seul motif valable qui puisse expliquer ce retrait est la volontÃ© de laisser ce privilÃ¨ge aux joueurs console. Sans doute avec lâ€™idÃ©e quâ€™il constitue un argument de vente pour ces machines. Quitte donc Ã retirer une fonctionnalitÃ© dÃ©jÃ implÃ©mentÃ©e et Ã la rendre inaccessible Ã tout un tas de joueurs simplement en raison de leur plateforme. Lesquels nâ€™auront finalement quâ€™Ã tÃ©lÃ©charger un mod pour la rÃ©activer, ce qui illustre finalement bien lâ€™absurditÃ© de la dÃ©marche.