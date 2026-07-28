Les prix des GeForce RTX 50 repartent à la hausse en Chine sur fond de pénurie mémoire

Les prix des GeForce RTX 50 repartent à la hausse en Chine sur fond de pénurie mémoire

Les prix des GeForce RTX 50 repartent à la hausse en Chine sur fond de pénurie mémoire

Le site Benchlife avait tiré la sonnette d’alarme en fin de semaine dernière ; MSI et Colorful ont officialisé de nouvelles grilles tarifaires pour leurs GeForce RTX commercialisées en Chine. Les deux documents en question ne concernent que l’Empire du Milieu. Cependant, ce marché est souvent réactif à ce genre d’évolutions tarifaires et préfigure régulièrement ce qui adviendra ailleurs par la suite.

Les MSRP ont-ils encore un intérêt ?

Les documents en question, relayés par WCCFTech, sont plutôt explicites. Celui de MSI est le plus explicite puisqu’il met en regard les anciens et les nouveaux prix. Celui de Colorful est moins transparent puisqu’il se contente de fixer les derniers tarifs en date.

Nos confrères de WCCFTech ont toutefois décortiqué les listes et les deux tableaux ci-dessous devraient combler votre curiosité.

Carte Nouveau prix Prix d'origine Écart Écart vs MSRP RTX 5080 Vulcan W OC 16G ¥13 199 ¥8 299 +¥4 900 59 % RTX 5080 Vulcan OC 16G ¥12 299 ¥8 299 +¥4 000 48,2 % RTX 5080 Advanced OC 16G ¥11 799 ¥8 299 +¥3 500 42,2 % RTX 5080 Ultra W OC 16G ¥10 499 ¥8 299 +¥2 200 26,5 % RTX 5070 Ti Vulcan W OC 16G ¥9 999 ¥6 299 +¥3 700 58,7 % RTX 5070 Ti Advanced OC 16G ¥9 299 ¥6 299 +¥3 000 47,6 % RTX 5070 Ti Ultra W OC SFF 16G ¥8 899 ¥6 299 +¥2 600 41,3 % RTX 5070 Ti Ultra OC SFF 16G ¥8 799 ¥6 299 +¥2 500 39,7 % RTX 5070 Ti Deluxe SFF 16G ¥8 699 ¥6 299 +¥2 400 38,1 % RTX 5070 Vulcan X OC 12G ¥7 199 ¥4 599 +¥2 600 56,6 % RTX 5070 Ultra OC 12G ¥6 799 ¥4 599 +¥2 200 47,9 % RTX 5070 Deluxe 12G ¥6 399 ¥4 599 +¥1 800 39,2 % RTX 5060 Ti Ultra W OC 16G ¥5 299 ¥3 599 +¥1 700 47,3 % RTX 5060 Ti Ultra Z OC 16G ¥5 249 ¥3 599 +¥1 650 46 % RTX 5060 Ti Ultra OC 16G ¥5 249 ¥3 599 +¥1 650 46 % RTX 5060 Ti Deluxe 16G ¥5 199 ¥3 599 +¥1 600 44,6 % RTX 5060 Ti Ultra W DUO OC 16G ¥5 099 ¥3 599 +¥1 500 41,8 % RTX 5060 Ti Ultra DUO OC 16G ¥5 099 ¥3 599 +¥1 500 41,8 % RTX 5060 Ti Advanced OC 8G ¥3 949 ¥3 199 +¥750 23,5 % RTX 5060 Ti Ultra W OC 8G ¥3 949 ¥3 199 +¥750 23,5 % RTX 5060 Ti Ultra OC 8G ¥3 849 ¥3 199 +¥650 20,3 % RTX 5060 Ti Deluxe 8G ¥3 699 ¥3 199 +¥500 15,7 % RTX 5060 Ti DUO 8G ¥3 549 ¥3 199 +¥350 11 % RTX 5060 Advanced OC 8G ¥3 199 ¥2 499 +¥700 27,9 % RTX 5060 Ultra W OC 8G ¥3 149 ¥2 499 +¥650 26 % RTX 5060 Ultra DUO OC 8G ¥3 049 ¥2 499 +¥550 22 % RTX 5060 Deluxe 8G ¥3 049 ¥2 499 +¥550 22 % RTX 5060 DUO 8G ¥2 949 ¥2 499 +¥450 17,9 % RTX 5050 DUO 8G ¥2 449 ¥2 099 +¥350 16,8 %

Carte Prix d'origine Nouveau prix MSRP officiel Hausse vs prix d'origine Hausse vs MSRP GeForce RTX 5090 D v2 24G VENTUS 3X OC ¥22 999 ¥25 999 ¥16 499 13,0 % 57,6 % GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC WHITE ¥10 999 ¥12 999 ¥8 299 18,2 % 56,6 % GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC ¥10 999 ¥12 999 ¥8 299 18,2 % 56,6 % GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC / VENTUS ¥9 999 ¥11 999 ¥8 299 20,0 % 44,6 % GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC ¥8 199 ¥9 699 ¥5 499 18,3 % 76,4 % GeForce RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC ¥7 699 ¥9 199 ¥5 499 19,5 % 67,3 % GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC ¥5 899 ¥6 399 ¥4 499 8,5 % 42,2 % GeForce RTX 5070 12G VENTUS 3X OC ¥5 499 ¥5 999 ¥4 499 9,1 % 33,3 % GeForce RTX 5070 12G SHADOW 3X OC ¥5 499 ¥5 999 ¥4 499 9,1 % 33,3 % GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC ¥5 299 ¥5 799 ¥4 499 9,4 % 28,9 % GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC ¥4 599 ¥4 999 ¥3 199 8,7 % 56,3 % GeForce RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS ¥4 299 ¥4 699 ¥3 199 9,3 % 46,9 % GeForce RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS ¥3 099 ¥3 399 ¥2 799 9,7 % 21,4 % GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC WHITE ¥3 399 ¥3 699 ¥2 799 8,8 % 32,2 % GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC ¥3 399 ¥3 699 ¥2 799 8,8 % 32,2 % GeForce RTX 5060 Ti 8G INSPIRE 2X OC ¥3 199 ¥3 499 ¥2 799 9,4 % 25 % GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 3X OC ¥3 299 ¥3 599 ¥2 799 9,1 % 28,6 % GeForce RTX 5060 8G GAMING TRIO OC WHITE ¥2 799 ¥3 199 ¥2 199 14,3 % 45,5 % GeForce RTX 5060 8G GAMING TRIO OC ¥2 799 ¥3 199 ¥2 199 14,3 % 45,5 % GeForce RTX 5060 8G GAMING OC V1 ¥2 699 ¥3 099 ¥2 199 14,8 % 40,9 % GeForce RTX 5060 8G SHADOW 2X OC ¥2 599 ¥2 999 ¥2 199 15,4 % 36,4 % GeForce RTX 5050 8G GAMING OC ¥2 599 ¥2 999 ¥1 899 15,4 % 57,9 % GeForce RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC ¥1 649 ¥1 899 ¥1 399 15,2 % 35,7 %

Dans un cas comme dans l’autre, les prix pratiqués en Chine sont nettement supérieurs aux MSRP fixés par NVIDIA. Les récentes augmentations seraient directement causées par la hausse du coût des puces mémoire GDDR6 et GDDR7. Factuellement, l’article de WCCFTech recense des surcoûts de l’ordre de 600 RMB (environ 90 dollars) pour les cartes équipées de 8 Go de VRAM, de 900 RMB (environ 130 dollars) pour celles dotées de 12 Go, et de 1 200 RMB (environ 175 dollars) pour les modèles embarquant 16 Go. Outre les deux marques traitées ici, NVIDIA aurait également notifié l’ensemble de ses partenaires, d’ASUS à Inno3D.

Bien sûr, si les GeForce RTX 50 sont les premières concernées par les fluctuations des prix de la GDDR7 et que le recours à des puces de 3 Go pour leurs déclinaisons SUPER expliquerait le retard de celles-ci, AMD et Intel ne sont pas épargnés, d’après WCCFTech. Les tarifs observés chez JD, Taobao, Pinduoduo et Yin distinguent d’ailleurs la Radeon RX 9600 16 Go comme la référence la plus éloignée de son tarif de lancement recommandé, avec un surcoût moyen de l’ordre de 29 %.

Nous verrons ce qu’il adviendra sur le Vieux Continent dans les prochaines semaines, mais les signaux sont plutôt alarmistes à court terme. Vendeurs comme analystes s’accordent sur un marché du PC qui restera moribond pendant encore plusieurs mois.