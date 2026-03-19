Counter-Strike 2 chamboulé par la nouvelle règle de rechargement

Dans un monde angoissant où demain ressemble davantage à une menace qu’à une espérance, il est de ces petits bonheurs immuables qui rassérènent. Pour certains, c’est retrouver Michel Drucker chaque dimanche ; pour d’autres, allumer leur Nintendo Switch pour jouer à Mario ou à Pokémon et ainsi oublier qu’ils n’ont plus huit ans et demi ; quant aux joueurs Steam, c’est, pour une bonne part d’entre au regard du la popularité du jeu, lancer machinalement une millième partie de Counter-Strike sur Dust 2 avec l’ambition d’acquérir un AWP pour cartoucher A Long tout le reste de la partie. Hélas, même sur ces rituels du perpétuel, le vernis de l’inaltérable finit par s’écailler.

Les premiers peinent encore à se remettre du passage de France 2 à France 3 décidé en 2022 ; sont contraints de constater que Michel n’est plus tout à fait le jeune animateur fringant d’il y a cent vingt ans. Les deuxièmes se prennent de plein fouet la réalité du néolibéralisme et l’aboutissement du projet capitaliste : dans Pokémon Pokopia, il ne suffit plus d’assujettir des mignons pour les envoyer au casse-pipe ; il faut désormais les esclavagiser pour les faire travailler jour et nuit, dans le seul but d’urbaniser une île. Quant aux derniers, ils ont déjà dû composer avec une réduction de la durée des matchs compétitifs ou la nouvelle gestion des fumigènes devenus objets volumétriques dynamiques sous Counter-Strike 2. Valve vient de prendre une nouvelle décision polémique.

Si même Counter-Strike évolue...

Jusqu’alors, lorsque vous rechargiez votre arme, les munitions restantes étaient directement transvasées dans votre réserve. Vous n’aviez donc pas à gérer ce mécanisme autrement que par anticipation du danger imminent. Dorénavant, avec la dernière mise à jour, recharger signifie jeter un chargeur complet, peu importe son contenu. Un système qui n’a rien bien sûr d’inédit, mais qui régit généralement des FPS « hardcore ». Genre Hell Let Loose, Insurgency, ou encore Squad.

Valve légitime sa décision en ces termes :

Lorsque vous rechargez dans CS2, les munitions restantes dans votre chargeur sont renvoyées dans un stock de réserve pratiquement infini. La décision de recharger n’a donc jamais vraiment impliqué de compromis : en sécurité et avec suffisamment de temps, vous pouviez recharger après avoir tiré une seule balle, la moitié d’un chargeur, ou après l’avoir vidé entièrement, sans que le reste de la manche n’en soit affecté.



Nous estimons que la décision de recharger devrait avoir plus de conséquences. Dans la mise à jour d’aujourd’hui, le rechargement a donc été repensé. Désormais, lorsque vous rechargez, vous jetez le chargeur utilisé et perdez toutes les munitions qu’il contenait. Au lieu de “compléter” votre arme avec quelques balles, un nouveau chargeur complet sera prélevé dans vos réserves à chaque rechargement.



Combien de chargeurs de réserve chaque arme disposera-t-elle ? La plupart reçoivent trois chargeurs de réserve, mais certaines armes en auront moins pour récompenser l’efficacité et la précision, ou davantage pour encourager le tir à travers les murs et la fumée. Gardez un œil sur vos munitions de réserve !

Vous l’imaginez, pour un jeu comme Counter-Strike, ce changement du gameplay est perçu comme un séisme. La frange la plus réactionnaire de la communauté ne l’apprécie guère. Le sujet est largement discuté sur les forums. Il y a même une pétition qui appelle Valve à revenir sur son choix. Espérons que tout le monde s’en remettra. Et que vous n'êtes pas trop tourneboulés pas cette nouvelle de la plus haute importance. Enfin, pour illustrer, en pratique, ça donne ceci :