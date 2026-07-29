SK hynix lancera sa LPDDR6 avec Xiaomi, premier client au second semestre

Il y a un peu plus de quatre mois, SK hynix officialisait ses premières puces LPDDR6 de 16 Gb gravées en 1c. La société achevait alors les préparatifs en vue de la production de masse et prévoyait de livrer ses premiers clients à partir du second semestre, une période entamée depuis juillet. Selon le Herald Business, le calendrier sera respecté.

La LPDDR change d’ambition

L’article du quotidien sud-coréen révèle que Xiaomi sera le premier client approvisionné. Il rappelle que les deux entreprises sont partenaires depuis 2013. À l’époque, SK hynix fournissait la marque en LPDDR3. Les livraisons se sont depuis poursuivies avec les différentes générations de LPDDR, jusqu’à la récente LPDDR5X, et vont donc continuer avec la LPDDR6. L’article souligne que par rapport à Samsung, qui fournit de la LPDDR à de très nombreuses marques de smartphones Android dans le monde, SK hynix est particulièrement bien implantée auprès des fabricants chinois de smartphones. Après Xiaomi (en principe pour les Xiaomi 18), Vivo et Oppo seraient les prochains sur la liste.

Sur le terrain de la LPDDR6, Samsung Electronics avait pris une longueur d’avance en étant la première à dégainer, en janvier dernier, une mémoire LPDDR6 exploitant son procédé DRAM 10 nm de cinquième génération (1b).

Concernant les spécifications techniques de la LPDDR6 de SK hynix, rien de nouveau par rapport aux annonces de mars. Comme rappelé en préambule, il s’agit de puces mémoire de 16 Gb gravées selon le procédé 1c, alias un procédé DRAM 10 nm de sixième génération. SK hynix avait indiqué que sa LPDDR6 atteindrait jusqu’à 10,7 Gbit/s, mais les futurs modules LPDDR6 devraient pouvoir grimper jusqu’à 14,4 Gbit/s.

Pour en finir avec la LPDDR6, cette génération représente sans doute un enjeu stratégique important puisqu’elle s’inscrit dans la course au SOCAMM. Longtemps associée aux smartphones, tablettes et ordinateurs portables pour ses qualités en matière d’efficacité énergétique, la LPDDR investit de plus en plus le marché des serveurs d’intelligence artificielle sous la forme de modules SOCAMM regroupant plusieurs puces mémoire. Les CPU NVIDIA Vera et les EPYC 9006 LP Verano, conçus pour exploiter de la LPDDR5X, témoignent de cette nouvelle orientation.

Profitons-en pour évoquer rapidement les résultats financiers de SK hynix pour le deuxième trimestre 2026. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 79 318,7 milliards de wons (environ 54,7 milliards de dollars), pour un bénéfice d'exploitation de 60 542,6 milliards de wons, soit environ 41,8 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires a ainsi bondi de 257 % sur un an, tandis que le bénéfice d'exploitation a progressé de près de 557 % par rapport à la même période de l'année précédente. En glissement trimestriel, le chiffre d'affaires a augmenté de 51 %, tandis que le bénéfice d'exploitation a progressé de 61 %.

Néanmoins, comme pour Samsung lors de la publication de ses résultats préliminaires (les résultats définitifs seront communiqués demain), le titre a plongé.