Après l'avoir abandonné, Intel réintroduira le SMT en 2028

Cela fait maintenant quelques années et plusieurs générations de CPU qu’Intel a fait une croix sur le multithreading. Pour les gammes grand public, les Raptor Lake Refresh, lancés fin 2023, sont les derniers à en bénéficier ; les Arrow Lake, commercialisés sous le nom Core Ultra 200, en sont privés. Sur le segment des processeurs Xeon, les conséquences de ce renoncement sont plus ou moins visibles selon les gammes, puisqu’elles ont mis un peu plus de temps à se matérialiser. Lip-Bu Tan, le PDG d’Intel, avait cependant affirmé que cette technologie ferait son retour ; nous savons désormais précisément à partir de quelle génération.

SMT et non plus HT

En l’état, les Xeon 6 Granite Rapids, armés de P-Cores, proposent jusqu’à 128 cœurs et 256 threads. Ils bénéficient donc du SMT. Ce n’est pas le cas des Xeon 6 Sierra Forest et Xeon 6+ Clearwater Forest, en revanche. Ces deux séries, qui reposent uniquement sur des E-Cores, embarquent jusqu’à 288 cœurs sans SMT. Quant aux futurs Xeon 7 Diamond Rapids, prévus en 2027, ils feront également l’impasse sur cette technologie malgré leurs P-Cores (jusqu’à 192 cœurs et 192 threads).

Dans son mémo rédigé à l’occasion de sa prise de fonction, Lip-Bu Tan n’avait cependant pas caché ses projets. On peut y lire ceci : « Dans le secteur des centres de données, nous nous concentrons sur la reconquête de parts de marché à mesure que nous accélérons le déploiement de Granite Rapids, tout en améliorant nos capacités pour les charges de travail des hyperscalers. Pour y parvenir, nous réintroduisons le multithreading simultané (SMT). L’abandon du SMT nous a placés en situation de désavantage face à la concurrence. Son retour nous aidera à combler nos écarts de performances ».

Vous l’aurez relevé, cette déclaration ne fixait aucune échéance. La présentation des résultats financiers du deuxième trimestre 2026 a été l’occasion d’en arrêter une : « Nous avons Clearwater Forest, Diamond Rapids et également Coral Rapids, qui intégrera le SMT. Nous continuons à travailler pour renforcer notre compétitivité face à nos concurrents. Il est essentiel d’améliorer à la fois les performances en mono-thread et en multithreading. Le multithreading fera son retour avec Coral Rapids ».

Famille Type de cœurs Hyper-Threading / SMT Xeon 5 Emerald Rapids P-Cores O Xeon 6 Granite Rapids P-Cores O Xeon 6 Sierra Forest E-Cores X Xeon 6+ Clearwater Forest E-Cores X Xeon 7 Diamond Rapids (2027) P-Cores X (prévu) Xeon 8 Coral Rapids (2028) P-Cores O (prévu)

Ces Xeon 8 Coral Rapids ne sont toutefois pas attendus avant 2028. Cette année coïncidera, en principe, avec le lancement de la production en volume du procédé Intel 14A. Cette concomitance fait entrevoir le nœud de gravure sur lequel reposeront les tuiles de calcul de cette génération.

Il y a clairement urgence à réagir pour Intel. Des données de Mercury Research, relayées par Tom’s Hardware, montrent à quel point les EPYC, lesquels ont inauguré Zen 6, gagnent progressivement du terrain face aux Xeon sur le marché des CPU x86 pour serveurs. Et si Intel reste dominant en volume, avec 66,8 % des ventes contre 33,2 % pour AMD au premier trimestre 2026, l’écart s’est réduit à 53,8 % contre 46,2 % pour les revenus.

Pour revenir au segment grand public, l’article de nos confrères présente d’ailleurs des courbes assez similaires, en forme d’entonnoir, pour les marchés des processeurs desktop et mobiles. Néanmoins, pour le moment, si le HT est bien appelé à revenir sur les puces serveurs, rien n’indique qu’il en sera de même pour les Core.