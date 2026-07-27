La DRAM de CXMT bon marché ? Plus vraiment !

Sans doute illusionnés par cette morgue qui consiste encore à penser que parce que c’est chinois, c’est pas cher, d’aucuns voyaient en CXMT le sauveur du marché de la DRAM, l’entreprise chinoise à la rescousse des bricoleurs désabusés — et surtout désargentés à force d’acheter des composants hors de prix.

D’autres, plus avisés, à l’image du ragoteur de transit embusqué, percevaient bien que dans un marché aussi mondialisé, aucune entreprise n’est autarcique et encore moins philanthropique. Une appréciation parfaitement condensée, en février dernier, par le lecteur précité, en commentaire d’une actu qui s’intéressait aux performances d’un kit DDR5 équipés de puces CXMT : « Bon bah voilà ça a fait pschitt! ils vont produire de la ram pour l'IA et pas pour le grand public. Et auj, les produits vendus par CXMT sont aux même prix que Samsung, Sk hynix pour de la DDR4/5 grand public ».

Un article de Reuters vient lui donner raison. CXMT facturerait désormais ses modules mémoire serveur DDR5 RDIMM de 64 Go plus cher que Samsung, qui demande déjà 1 240 dollars l’unité. De quoi contrecarrer cette illusion d’une entreprise là pour casser les prix face à ses concurrentes sud-coréennes.

La DRAM chinoise n’est pas l’alternative low cost

L’article du journal précise : « Les puces mémoire chinoises ont longtemps été perçues par les dirigeants étrangers comme des alternatives moins chères aux produits occidentaux et sud-coréens. Mais ce n’est désormais plus le cas, selon six personnes interrogées par Reuters. Ces dernières semaines, CXMT aurait facturé ses modules mémoire serveur DDR5 de 64 Go à un prix supérieur aux quelque 1 240 dollars par unité demandés par Samsung pour des produits comparables, ont indiqué deux de ces sources. Elles n’ont toutefois pas souhaité révéler le tarif exact appliqué par CXMT. Samsung n’a pas répondu aux questions qui lui ont été adressées. SK Hynix a également refusé de commenter ».

Comme le souligne l’auteur, l’avantage concurrentiel de CXMT, très momentané, et qui a amené des marques comme Apple ou Dell à s’en rapprocher, ne relevait pas tant des tarifs que de sa capacité à fournir des composants quand Samsung, SK Hynix et Micron étaient déjà au maximum de leurs capacités. Seulement CXMT profite aussi de l’engouement, et elle n’a aucune raison de brader pour séduire dans un tel contexte.

Les résultats de la société en témoignent aisément. CXMT a annoncé un chiffre d’affaires d’environ 50,8 milliards de yuans (7,5 milliards de dollars) au premier trimestre 2026, soit une progression de 719 % sur un an. L’entreprise prévoit un chiffre d’affaires compris entre 110 et 120 milliards de yuans (16 à 17,7 milliards de dollars) au premier semestre 2026, ce qui représenterait une croissance supérieure à 600 % par rapport à la même période l’an dernier. Quant à son on bénéfice net, TrendForce relève qu’il a bondi de plus de 1 200 % au T1 2026 par rapport à la même période l’année passée ; l’entreprise table sur une augmentation comprise entre 2 200 % et 2 500 % par rapport à l’année précédente à l’échelle du semestre.

D’après Counterpoint Research, CXMT détient actuellement environ 8 du marché mondial de la DRAM (en revenus), derrière Micron (24 %), SK Hynix (29 %) et Samsung (38 %).

Enfin, Reuters indique que CXMT poursuit également l’expansion de ses capacités de production avec deux nouvelles usines en construction à Shanghai et Hefei, tandis que le groupe étudie parallèlement la possibilité d’ajouter un troisième site. Une fois ces infrastructures opérationnelles, le fabricant chinois portera sa production mensuelle à plus de 600 000 wafers, soit plus du double de son niveau actuel. À ce rythme, CXMT atteindrait une capacité comparable à celle de Micron, voire la dépasserait à l’horizon 2030 si son plan se déroule comme prévu.