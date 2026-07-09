Les gammes Ryzen 200 et Ryzen 100 accueillent onze nouveaux membres

Des explorateurs de fiches produits Ryzen ont découvert qu’AMD avait ajouté en douce onze références à ses séries Ryzen 200 et Ryzen 100. Les premiers s’intègrent à la gamme sans l'hétérogénéiser ; ce n’est pas le cas des seconds, qui ajoutent de la diversité.

C'était avant.

Plus de Ryzen 200

Attaquons avec le plus simple, les Ryzen 200. Cette gamme date de janvier 2025. À l’origine, elle contenait sept processeurs issus de la génération Hawk Point. Autrement dit, des Ryzen munis de cœurs Zen 4 basés sur le 4 nm FinFET de TSMC, et dotés d’iGPU RDNA 3 (famille Radeon 700M). Deux modèles se distinguaient : les Ryzen 5 220 et Ryzen 3 210, et ce pour deux raisons. Ils étaient les seuls à posséder des cœurs Zen 4c, mais également les seuls dépourvus de NPU.

Les nouveaux entrants sont discriminés d’un astérisque dans le tableau ci-dessous. Leur introduction ne rend pas la gamme moins homogène. Relevons juste sur le Ryzen 3 205 qui possède deux cœurs CPU de plus que le Ryzen 3 210, lequel conserve l’avantage de fréquences plus élevées.

Processeur Cœurs / Threads Composition Fréquence de base / Boost iGPU cTDP Ryzen 9 270 8 / 16 Zen4 4,0 / 5,2 GHz Radeon 780M, 12 CU, 2,8 GHz 35-54W Ryzen 7 260 8 / 16 Zen4 3,8 / 5,1 GHz Radeon 780M, 12 CU, 2,7 GHz 35-54W Ryzen 7 253* 8 / 16 Zen4 3,6 / 4,9 GHz Radeon 780M, 12 CU, 2,5 GHz 35-54W Ryzen 7 250 8 / 16 Zen4 3,3 / 5,1 GHz Radeon 780M, 12 CU, 2,7 GHz 15-30W Ryzen 7 249* 8 / 16 Zen4 3,1 / 4,9 GHz Radeon 780M, 12 CU, 2,5 GHz 15-30W Ryzen 5 240 6 / 12 Zen4 4,3 / 5,0 GHz Radeon 760M, 8 CU, 2,6 GHz 35-54W Ryzen 5 230 6 / 12 Zen4 3,5 / 4,9 GHz Radeon 760M, 8 CU, 2,6 GHz 15-30W Ryzen 5 225* 6 / 12 Zen4 4,1 / 4,8 GHz Radeon 760M, 8 CU, 2,4 GHz 35-54W Ryzen 5 224* 6 / 12 Zen4 3,3 / 4,8 GHz Radeon 760M, 8 CU, 2,4 GHz 15-30W Ryzen 5 220 6 / 12 2x Zen4 + 4x Zen4c 3,2 / 4,9 GHz Radeon 740M, 4 CU, 2,8 GHz 15-30W Ryzen 7 217* 6 / 12 2x Zen4 + 4x Zen4c 3,0 / 4,8 GHz Radeon 740M, 4 CU, 2,6 GHz 15-40W Ryzen 5 216* 6 / 12 2x Zen4 + 4x Zen4c 2,9 / 4,7 GHz Radeon 740M, 4 CU, 2,5 GHz 15-40W Ryzen 3 210 4 / 8 1x Zen4 + 3x Zen4c 3,0 / 4,7 GHz Radeon 740M, 4 CU, 2,5 GHz 15-30W Ryzen 3 205* 6 / 8 2x Zen4 + 4x Zen4c 2,8 / 4,6 GHz Radeon 740M, 4 CU, 2,3 GHz 15-40W

La gamme Ryzen 100 se diversifie

La série des Ryzen 100 est plus récente ; elle date d’octobre 2025. Initialement, ce sont des Rembrandt rebaptisés. Cela implique une partie CPU en Zen 3+, pour une gravure 6 nm FinFET, et des iGPU Radeon RDNA 2, donc 600M.

Les fiches produits des nouveaux venus sont incohérentes. Elles évoquent des processeurs Hawk Point, élaboré à l’aide du 4 nm FinFET de TSMC, équipés de circuits graphiques RDNA 3, et profitant d’un support mémoire digne de ce pedigree. Dans le même temps, l’architecture CPU est Zen 3+. Or, sur la base de ce qui précède, elle devrait être Zen 4.

Il y a un problème

Ce rapport de force de quatre contre un oriente clairement vers des processeurs Hawk Point. Le cas échéant, cela implique que la gamme Ryzen 100 mêle désormais deux générations de puces.

Processeur Cœurs / Threads CPU architecture Fréquence de base / Boost iGPU cTDP Ryzen 9 180* 8 / 16 Zen4* 3,6 / 4,9 GHz Radeon 780M, 12 CU, 2,5 GHz 35-54W Ryzen 7 170 8 / 16 Zen3+ 3,2 / 4,75 GHz Radeon 680M, 12 CU, 2,2 GHz 35-54W Ryzen 7 165* 6 / 12 Zen4* 3,3 / 4,7 GHz Radeon 760M, 8 CU, 2,4 GHz 15-30W Ryzen 7 160 8 / 16 Zen3+ 2,7 / 4,75 GHz Radeon 680M, 12 CU, 2,2 GHz 15-30W Ryzen 7 155* 6 / 12 Zen4* 3,0 / 4,7 GHz Radeon 740M, 4 CU, 2,6 GHz 15-40W Ryzen 5 150 6 / 12 Zen3+ 3,3 / 4,55 GHz Radeon 660M, 6 CU, 1,9 GHz 35-54W Ryzen 5 130 6 / 12 Zen3+ 2,9 / 4,55 GHz Radeon 660M, 6 CU, 1,9 GHz 15-30W Ryzen 5 125* 4 / 8 Zen4* 2,8 / 4,5 GHz Radeon 740M, 4 CU, 2,3 GHz 15-40W Ryzen 3 110 4 / 8 Zen3+ 3,0 / 4,3 GHz Radeon 660M, 4 CU, 1,8 GHz 15-30W

Pour la paternité des exhumations, c’est certainement ITHome si l’on se fie aux dates des quelques articles que nous avons consultés. Quelques-uns de ces processeurs ont leur page en français ; sinon, tous ont la leur sur le site anglais. Enfin, ne vous étonnez pas si vous croisez certains de ces nouveaux arrivants en déclinaison PRO ; ces variantes existent également.