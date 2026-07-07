Seasonic met la GeForce RTX 5080 SUPER au menu de son calculateur et alimente les spéculations

Pour les GeForce RTX 50 SUPER, parler d’arlésienne n’est sûrement pas un terme galvaudé. À l’été 2025, certains entrevoyaient leur sortie avant le Noël de ladite année. Finalement, la rentrée et les mois de frénésie qui ont suivi ont eu raison de cette optimiste. Alors que les effluves des résineux imprégnaient les allées des magasins et embaumaient les foyers, pour les GeForce RTX 50 SUPER, ça a aussi commencé à sentir le sapin, mais pas dans le sens escompté.

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Sous 35 degrés, devant une végétation desséchée quand elle n'est pas en train de cramer, nous sommes bien loin de l’ambiance de Noël — du moins de celle que l’imaginaire collectif, impacté par le marketing, continue de fantasmer sous nos latitudes. La hotte à rumeurs autour des GeForce RTX 50 SUPER, elle, ne connaît toutefois pas la saisonnalité. Tandis que les sapins ont laissé place aux parasols, elle continue de distribuer son lot de spéculations.

Seasonic mentionne la GeForce RTX 5080 SUPER

Le jouet qui agite tout le monde depuis quelques heures est une nouvelle entrée dans le calculateur d’alimentation de Seasonic. La GeForce RTX 5080 SUPER vient d’y faire une entrée outrageusement commentée.

Elle n’est toutefois pas la première de son genre. Elle rejoint deux autres GeForce RTX du même acabit, à savoir les RTX 5070 Ti SUPER et RTX 5070 SUPER.

Le rejoint n’est pas anodin. Contrairement à ce que certains entrefilets laissent entendre, ces deux modèles ne viennent pas d'être ajoutés. Ils s’y trouvent depuis… septembre 2025 (comme en atteste un article de VideoCardz daté du 27/09/25).

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De mémoire de rédacteur, en juin 2022, cet utilitaire Wattage Calculator avait également était mis sur le devant de la scène en listant trois Radeon RDNA 3 : les RX 7900 XT, RX 7800 XT et RX 7700 XT. La première n’avait été officialisée que plusieurs mois après, en novembre, pour une commercialisation en décembre. Quant aux deux autres, le délai avait été encore plus long, supérieur à un an.

Autant dire que cette « fuite » ne préfigure sans doute pas grand-chose. Mais restons scrupuleux. Des leakers comme MEGAsizeGPU ont prédit un ajournement plutôt qu’une annulation de cette gamme. Celui précité tablait sur le T3 2026 en novembre dernier. Plus récemment, il y a un mois, Guru3D a relayé un article d’ITHome. Il est titré NVIDIA RTX 50 SUPER Graphics Cards Reportedly Back on Track. En dehors de cette allégation, le fond n’expose cependant rien de concret. Enfin, d’autres sons de cloche anticipent plutôt un lancement de cette série en 2027 (avec une officialisation au CES 2027).

Pour les spécifications, il n’y a rien eu de nouveaux. Cette gamme SUPER serait conservatrice et se bornerait à une distribution de puces mémoire de 3 Go pour les trois références listées par Seasonic. Cette générosité permettrait aux RTX 5080 et RTX 5070 Ti de passer de 16 Go de VRAM à 24 Go, et à la RTX 5070 d’obtenir 18 Go. Pour cette carte, un léger surplus de SM reste toutefois envisagé.

Modèle GPU Cœurs CUDA Mémoire TGP Statut RTX 5090 GB202-300 21 760 32 Go GDDR7, bus 512 bits 575 W Lancée RTX 5090 D GB202-250 21 760 32 Go GDDR7, bus 512 bits 575 W Lancée RTX 5090 D v2 GB202-240 21 760 24 Go GDDR7, bus 384 bits 575 W Lancée RTX 5080 SUPER GB203-450 10 752 24 Go GDDR7, bus 256 bits 415 W Rumeur RTX 5080 GB203-400 10 752 16 Go GDDR7, bus 256 bits 360 W Lancée RTX 5070 Ti SUPER GB203-350 8 960 24 Go GDDR7, bus 256 bits 350 W Rumeur RTX 5070 Ti GB203-200 8 960 16 Go GDDR7, bus 256 bits 300 W Lancée RTX 5070 SUPER GB205-400 6 400 ? 18 Go GDDR7, bus 192 bits 275 W Rumeur RTX 5070 GB205-300 6 144 12 Go GDDR7, bus 192 bits 250 W Lancée RTX 5060 Ti GB205-300 4 608 8 ou 16 Go GDDR7, bus 128 bits 180 W Lancée RTX 5060 GB206-250 3 840 8 Go GDDR7, bus 128 bits 145 W Lancée RTX 5050 GB206-300 2 560 8 Go GDDR6, bus 128 bits 135 W Lancée

Dans le contexte actuel, une telle adjonction peut interloquer. Néanmoins, ce serait peut-être pour NVIDIA le moyen le plus simple de redynamiser sa gamme à moindres « frais ». Une série GeForce RTX 50 SUPER essentiellement caractérisée par une capacité mémoire revue à la hausse serait un bon moyen de renouveler l’offre sans mobiliser d’importantes ressources industrielles. Fortement occupée à honorer les commandes de cGPU, gageons que l’entreprise a d’autres priorités que de réserver une part de ses capacités de production chez les fondeurs à une nouvelle génération de GPU RTX 6000 dans les prochains mois. En somme, c’est un levier tout simple pour faire du neuf avec du vieux.

Quant aux considérations financières, l’argument est trouvé : des cartes SUPER pour des clients super motivés, ou simplement super fortunés.