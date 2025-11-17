FSR Ray Regeneration vs DLSS Ray Reconstruction, un premier round dans l’arène de Black Ops 7

Nous avions conclu la semaine précédente en évoquant l’inauguration de la FSR Ray Regeneration par Black Ops 7. Nous regrettions alors de ne pas avoir trouvé de test approfondi de cette implémentation. Ce n’était qu’une question de minutes : le site ComputerBase avait publié un dossier la passant à la loupe peu après. Jetons-y donc un œil.

FSR RR à gauche, DLSS RR à droite © ComputerBase

Duel de Ray

Faute de mieux, nous avions repris les images fournies par un certain krispy. Sur celles-ci, la fréquence d’images passait de 55 IPS à seulement 34 IPS avec la Ray Regeneration. En raison des nombreuses inconnues, nous émettions toutefois des réserves. Bonne nouvelle : les mesures de ComputerBase infirment cet impact très délétère sur les performances. Avec une Radeon RX 9070 XT en 1440p, le framerate passe de 74,5 IPS sans RR à 72 IPS, soit un écart d’environ 3 %. C’est tout aussi minime pour le 1 % low (61 contre 59,4).

En matière de qualité d’image, ComputerBase propose cinq séquences de quelques secondes. Elles confrontent le débruiteur standard du jeu aux deux débruiteurs IA : celui de NVIDIA (DLSS Ray Reconstruction, avec une GeForce RTX 5070 Ti) et désormais celui d’AMD (FSR Ray Regeneration).

Dans l’ensemble, le FSR Ray Regeneration souffre de ce que notre confrère qualifie d’artefacts ondulatoires, parfois marqués. Des effets de vague, pour résumer. Il estime ainsi que « l’image sous DLSS Ray Reconstruction est nettement plus stable que sous FSR Ray Regeneration ».

En revanche, concernant la restauration des détails, impossible de désigner un vainqueur. Parfois, la DLSS RR en affiche davantage ; à d’autres moments, c’est la FSR RR qui prend l’ascendant. La hiérarchie peut même s’inverser au sein d’une même scène. La techno de NVIDIA conserve souvent plus de détails sur une image statique, quand celle d'AMD assure en mouvement.

De gauche à droite : débruiteur par défaut, FSR RR, DLSS RR. Le reflet du second écran est présent sur l'ensemble de la scène en DLSS RR, mais n'apparaît jamais sur les deux autres

Malgré cela, ComputerBase conclut en ces termes : « La FSR Ray Regeneration ne peut pas rivaliser avec DLSS Ray Reconstruction, du moins pas dans Black Ops 7 ». Car « certes, FSR RR affiche parfois davantage de détails que la technologie de NVIDIA, mais l’inverse peut aussi se produire. En revanche, l’image reste systématiquement bien plus stable avec DLSS RR, et c’est un avantage majeur ». Le mieux reste de vous forger votre propre avis en consultant leur examen, titré FSR Redstone 1.0 im Test: AMD FSR Ray Regeneration vs Nvidia DLSS Ray Reconstruction. Une petite dernière pour la route :

FSR RR / DLSS RR © ComputerBase

Après, comme le rappelait YulFi dans notre précédent article, ce sont des détails mineurs. Libre à chacun de décider si le diable s’y dissimule vraiment en pleine partie. Mais si, hors test, vous passez votre temps à traquer des micro-ondulations dans les reflets, il serait sans doute judicieux de vous demander ce que le jeu a encore à vous offrir…

Pour être exhaustifs, notre confrère précise que toutes les informations de son article ont été obtenues de manière indépendante. AMD, pourtant sollicitée, a refusé de commenter. D’ailleurs, le déploiement de cette première brique de FSR Redstone a de quoi surprendre : l’entreprise s’est contentée d’un bref communiqué et d’un post de Jack Huynh sur X. Aucun pre-briefing, et — comme rapporté quelques lignes plus haut — un suivi presse inexistant, y compris pour ceux qui prennent la peine d’évaluer concrètement la technologie. De fait, la DLL du débruiteur dans COD Black Ops 7 affiche une version 0.9.0.0, signe évident d’une version pas parfaitement finalisée.

Quoi qu'il en soit, alors que Redstone a été largement mis en avant ces derniers mois, nous nous retrouvons avec un lancement en catimini d’une seule des quatre technologies censées composer la pile complète. Bref, à l’instar de NVIDIA, AMD semble surtout préoccupée par les opportunités offertes par l’IA dans d’autres secteurs, quitte à reléguer les joueurs au second plan.