L’API DirectSR de Microsoft embrasse l’AMD FSR 3.1

L’API DirectSR de Microsoft a finalement intégré la version 3.1 du FSR (FidelityFX Super Resolution). Une évolution bienvenue ; jusqu’ici, DirectSR prenait en charge nativement le FSR 2.2. Le FSR 3.1 est proposé à partir de le version Agility SDK 1.715.1-preview.

FSR 3.1 : du mieux

Comme le rappelle l’entreprise dans son article, par rapport au FSR 2.2, le FSR 3.1 jouit d’une stabilité temporelle améliorée, censée réduire le scintillement ; souffre moins d’images fantômes ; garantit une meilleure préservation des détails de l’image.

Pour vous rafraîchir la mémoire, AMD a lancé cette mouture 3.1 à la fin du mois de juin. La société dirigée par Lisa Su communiquait déjà les améliorations susmentionnées. Elle les illustrait avec une vidéo comparative FSR 2.2 / FSR 3.1 exploitant le jeu Ratchet & Clank: Rift Apart. Outre ce titre, le FSR 3.1 était alors disponible dans quatre autres productions (Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Marvel’s Spider-Man Remastered, Horizon Forbidden West Complete Edition et Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT) ; un cinquième jeu, God of War Ragnarök figurait en tant que futur élu.

Dans la foulée de cette sortie, plusieurs médias avaient passé au crible la nouvelle version de la technologie de mise à l’échelle d’AMD. Les examens réalisés par TechPowerUp et par TechSpot ont été bien menés. Ils confirment les nets progrès visuels par rapport aux précédentes versions du FSR, et l’incidence toujours très positive sur la fréquence d’images. Tim Schiesser de TechSpot a toutefois un avis global moins positif que le dénommé maxus24 de TechPowerUP. Vous trouverez deux vidéos comparatives ci-dessous, mais n’hésitez pas à faire un tour sur les sites précités et surtout à visionner les séquences qui suivent pour vous forger un avis plus étoffé. L’examen de TechSpot est particulièrement dense et regorge de mesures d’IPS ainsi que de séquences comparatives opposant le FSR 3.1 aux DLSS 3.7 et XeSS 1.3.

Pour en revenir au DirectSR, nous avions présenté cette API dans un précédent papier. Au cas où vous auriez besoin d’une piqûre de rappel, elle vise à simplifier la prise en charge des différentes technologies d’upscaling (FSR, DLSS et XeSS) dans les jeux DirectX12.

Concernant le FSR 3, la page d’AMD recense 43 jeux. Pour la comparaison, le DLSS 3, limité aux GeForce RTX Series, est présent dans plus de 120 jeux. Seulement les GeForce dominent largement le marché des cartes graphiques dédiées ; les développeurs sont donc plus enclins à intégrer la techno de NVIDIA. Ceci dit, une grosse production comme Call of Duty: Black Ops 6, qui sort aujourd’hui, intègre les trois upscalers dès son lancement. Et le DirectSR ambitonne donc de faire sauter ces barrières.

Enfin, notez que l’AMD FSR 3.1 est directement intégrée dans le runtime DirectRS et qu’il fonctionne avec un large panel de GPU.