La VESA dévoile le DisplayHDR True Black 1400, le nouveau sommet du HDR OLED

La VESA (Video Electronics Standards Association) enrichit sa gamme de certifications HDR avec un nouveau niveau True Black : le DisplayHDR True Black 1400. Ce nouveau palier vise les écrans OLED les plus récents, qu'ils soient destinés à la création de contenus HDR ou à une consommation multimédia haut de gamme. Il accompagne notamment les dernières générations de dalles, en particulier les modèles OLED tandem.

Notre précédent article sur le sujet remontait à septembre 2021, avec l’introduction du DisplayHDR True Black 600. Entre-temps, l'organisme avait ajouté le DisplayHDR True Black 1000, en décembre 2024.

Cinq paliers des deux côtés

Pour obtenir le précieux label, une dalle devra atteindre 1 400 cd/m² en luminosité de crête et maintenir 700 cd/m² sur toute sa surface. Le niveau de noir devra rester inférieur ou égal à 0,0005 cd/m². De quoi conserver l'avantage historique de l'OLED tout en s'attaquant à son principal point faible : sa capacité à gérer une forte luminosité soutenue, et pas seulement des pics ponctuels.

Cette évolution s'explique notamment par l'arrivée des dalles OLED tandem. Grâce à leur architecture composée de plusieurs couches émissives, elles sont capables d'augmenter nettement leur luminosité sans dégrader la profondeur des noirs ni la qualité d'image.

Sans surprise, le DisplayHDR True Black 1400 repose sur la dernière version du protocole de validation DisplayHDR CTS 1.2 (CTS signifie Compliance Test Specification), introduite en 2024. Celle-ci renforce les exigences liées à la luminosité, à la précision des couleurs, au contraste et aux niveaux de noir.

Vous pouvez retrouver le détail des spécifications des standards VESA DisplayHDR et DisplayHDR True Black, telles qu'elles sont définies par le CTS 1.2, sur cette page (ou directement ci-dessous).

Le communiqué précise que les premiers produits certifiés seront dévoilés lors du Bilibili World 2026, organisé à Shanghai du 10 au 12 juillet. Il contient une déclaration d'un membre de Lenovo. Celui-ci annonce d'ores et déjà que le Yoga Pro 16 sera le premier ordinateur portable à satisfaire aux exigences du label. Samsung Display profitera également du salon pour présenter plusieurs écrans OLED tandem conformes à cette nouvelle certification.