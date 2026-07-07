Les Nova Lake listÃ©s avec un support AVX-512 dans un correctif Linux

Un nouveau correctif du noyau Linux ajoute un chemin d'exÃ©cution optimisÃ© pour l'AVX-512 au code RAID. Les notes du correctif mentionnent plusieurs familles de processeurs compatibles. La liste contient des puces connues. Les Ryzen Zen 4 et ceux des gÃ©nÃ©rations suivantes (donc pour l'instant, les Zen 5), les processeurs serveur Intel Sapphire Rapids et ultÃ©rieurs, et bien sÃ»r les Core de 11e gÃ©nÃ©ration, les Rocket Lake. Mais elle inclut Ã©galement les Intel Nova Lake et gÃ©nÃ©rations suivantes. Ce nâ€™est donc pas une officialisation en bonne et due forme, mais tout de mÃªme un indice supplÃ©mentaire dâ€™une probable prise en charge de lâ€™AVX-512 par la 16e gÃ©nÃ©ration de Core (Core Ultra 400).

L'hybridation aboutie

Comme le rappelle lâ€™Ã©numÃ©ration qui prÃ©cÃ¨de, Ã§a n'aurait rien d'une nouveautÃ©. Officiellement, les Rocket Lake (11e gÃ©nÃ©ration de Core) restent les derniers processeurs grand public dâ€™Intel Ã gÃ©rer ce jeu d'instructions. Leurs successeurs, les Core de 12e gÃ©nÃ©ration (Alder Lake), lesquels ont inaugurÃ© lâ€™architecture hybride sur desktop, nâ€™y avaient thÃ©oriquement pas droit en raison mÃªme de cette conception. En effet, contrairement aux P-Cores, les E-Cores ne pouvaient pas gÃ©rer ces instructions. Officieusement, certains utilisateurs ont toutefois pu en profiter sur les P-Cores sur certaines cartes mÃ¨res avec des versions de firmware adaptÃ©es. Intel a nÃ©anmoins fini par dÃ©sactiver complÃ¨tement lâ€™AVX-512 au niveau matÃ©riel lors de la production.

Dans un X, Jaykihn, un leaker Intel rÃ©putÃ©, souligne que Nova Lake prendra en charge les instructions AVX-512 Ã la fois sur les P-Cores et les E-Cores grÃ¢ce Ã lâ€™AVX10.2. Une information cohÃ©rente avec le fait que cette extension du jeu dâ€™instructions a dÃ©jÃ Ã©tÃ© associÃ©e Ã Nova Lake il y a quelques mois. Or, celle-ci vise justement Ã mieux harmoniser les capacitÃ©s des architectures hybrides, en apportant un socle commun aux diffÃ©rents types de cÅ“urs.

On NVL, AVX10.2 (AVX512) is supported on both Pcores and Ecores. https://t.co/seEkFPSG4C â€” Jaykihn (@jaykihn0) July 7, 2026

Le correctif inclut Ã©galement des rÃ©sultats de tests rÃ©alisÃ©s sur un systÃ¨me Ã©quipÃ© d'un Ryzen 9 9950X. Dans ce benchmark, le chemin d'exÃ©cution optimisÃ© pour l'AVX-512 dÃ©livre des gains de 26 Ã 43 % par rapport Ã l'implÃ©mentation reposant sur les instructions AVX. Phoronix avait rendu compte de ces diffÃ©rences dans le diagramme ci-dessous :