Intel justifie la hausse des prix des Core Ultra 200S Plus

Jeudi dernier, le divulgateur harukaze5719 découvrait qu’Intel avait discrètement augmenté le prix client conseillé de ses deux processeurs Core Ultra 200S Plus, aka les Arrow Lake Refresh lancés en mars dernier. Le plus modeste des deux, le Core Ultra 5 250K Plus, a pris 20 dollars dans l’IHS ; le plus costaud, le Core Ultra 7 270K Plus, 50 dollars. L’entreprise a confirmé cette mise à jour tarifaire et a tenté de la justifier.

Ça, c’était avant.

Les Core Ultra 200S Plus victimes de leur succès !

Le site Hardwareluxx a obtenu une déclaration auprès du bureau de presse allemand d’Intel. La voici, traduite non pas à partir de la langue de Goethe, mais plutôt de celle de Shakespeare, dans laquelle elle a été formulée :

Les récentes mises à jour de prix reflètent la dynamique actuelle du marché, incluant l’augmentation des coûts de la chaîne d’approvisionnement et une forte demande pour nos processeurs Intel Core Ultra 200S Plus. Ces ajustements sont conformes aux récentes hausses de prix observées sur d’autres gammes Intel, pour des raisons similaires.

Officiellement, en dollars, les prix ont évolué de la sorte :

Processeur Prix lancement Prix juillet Différence Évolution Core Ultra 7 270K Plus 299 $ 349 $ +50 $ 16,7 % Core Ultra 5 250K Plus 199 $ 229 $ +30 $ 15,1 %

Aux États-Unis, les prix en magasin n’ont pas encore pleinement suivi la nouvelle grille tarifaire d’Intel. En France en revanche, certains revendeurs n’ont pas procrastiné.

Nous avons jeté un œil aux tarifs actuels pour les deux processeurs précités chez TopAchat. Au moment où nous écrivons ces lignes, le Core Ultra 7 270K Plus coûte 389,99 euros. Sa version tray est proposée au même montant. La facture pour le Core Ultra 5 250K Plus s’élève à 359,99 euros, ou à 259,99 euros pour sa version tray.

Pour le Core Ultra 7, il n’y a qu’une archive Wayback Machine, à la date du 15 avril. Le processeur coûtait alors 358,99 euros.

Il y en a deux pour le Core Ultra 5. La première remonte aussi au 15 avril : la puce était alors disponible contre 248,99 euros. Quelques jours plus tard, le 6 mai, elle était descendue à 224,09 euros avec un code promotionnel, ou à 234,05 euros sans. Autant dire que la différence de prix à deux mois d’intervalle est massive pour ce CPU : une hausse de 60,6 %, qui alourdit la facture de 135,90 euros. Notez que l’écart est moins important pour la version tray. Celle-ci était à 245,99 euros le 17 avril dernier.

6 mai en haut, 6 juillet en bas !

Bref, si cette petite gamme avait surpris positivement par ses prix contenus, ces hausses interviennent seulement quelques semaines après la commercialisation.

Nonobstant, sur Amazon, les tarifs restent bien plus attractifs. Le Core Ultra 7 270K est dispo à 329,99 euros, et son petit frère à 239,99 euros. Enfin, sur cette boutique, les Core Ultra 7 265K et Core Ultra 5 245K restent plus accessibles, avec des prix respectifs de 318,47 et 199,99 euros. Le surplus de cœurs des Core Ultra 200S Plus doit néanmoins être considéré ; entre les deux Core Ultra 7, il fait clairement pencher la balance en faveur du 270K.

Processeur Core Ultra 9 285K Core Ultra 7 270K Plus Core Ultra 7 265K Core Ultra 5 250K Plus Core Ultra 5 245K Cœurs (P+E) 8P+16E 8P+16E 8P+12E 6P+12E 6P+8E TVB 5,7 GHz – – – – Turbo Boost Max 5,6 GHz 5,5 GHz 5,5 GHz – – Turbo P-Core 5,5 GHz 5,4 GHz 5,4 GHz 5,3 GHz 5,2 GHz Turbo E-Core 4,6 GHz 4,7 GHz 4,6 GHz 4,7 GHz 4,6 GHz Fréquence de base P-Core 3,7 GHz 3,7 GHz 3,9 GHz 4,2 GHz 4,2 GHz Fréquence de base E-Core 3,2 GHz 3,2 GHz 3,3 GHz 3,5 GHz 3,6 GHz Support mémoire DDR5-6400 DDR5-7200 DDR5-6400 DDR5-7200 DDR5-6400 Puissance de base 125 W 125 W 125 W 125 W 125 W Puissance Turbo Max 250 W 250 W 250 W 159 W 159 W Prix lancement / actuel 560 $ / 658 € 299 $ / 349 $ 394 $ / 283 $ / 380 € 199 $ / 229 $ 309 $ / 210 $ / 250 €