Le marchÃ© du PC encaisse le choc des composants plus coÃ»teux

En cette pÃ©riode compliquÃ©e pour le marchÃ© des PC, qui ne sont clairement pas prioritaires pour certains composants, Omdia publie un rapport instructif sur les expÃ©ditions mondiales d'ordinateurs. Le cabinet d'Ã©tudes rÃ©vÃ¨le que les livraisons de PC fixes et portables (stations de travail incluses) ont diminuÃ© de 3,6 % au deuxiÃ¨me trimestre 2026 en glissement annuel. Quantitativement, elles s'Ã©lÃ¨vent Ã 13,9 millions dâ€™ordinateurs de bureau et 51,7 millions dâ€™ordinateurs portables sur la pÃ©riode. Ces derniers sont un peu plus touchÃ©s : ils subissent un recul de 4,2 % sur un an, contre 1,3 % pour les PC fixes.

Les PC Apple Ã contre-courant

Ben Yeh, analyste principal chez Omdia, anticipe des baisses de volumes plus substantielles au cours des deux prochains trimestres. En cause, un phÃ©nomÃ¨ne dâ€™anticipation des acheteurs, mais Ã©galement la rÃ©cente dÃ©cision d'Apple d'augmenter les prix de l'ensemble de sa gamme de MacBook. Or, comme vous le constaterez un peu plus bas, si la firme de Cupertino ne domine pas le marchÃ©, elle est lâ€™une des seules, avec Asus, Ã avoir livrÃ© davantage de machines en glissement annuel.

Lâ€™analyste prÃ©citÃ© explique : Â« La forte hausse des prix de la mÃ©moire et du stockage au cours du premier trimestre a eu un impact significatif sur les prix des produits au deuxiÃ¨me trimestre. Elle a Ã©galement incitÃ© les consommateurs et les dÃ©cideurs informatiques Ã avancer leurs achats de PC afin de se prÃ©munir contre de nouvelles hausses de prix. Si les volumes de ventes sont restÃ©s globalement stables, le risque d'un ralentissement au cours des prochains trimestres demeure Â».

Ishan Dutt, directeur de la recherche chez Omdia, complÃ¨te : Â« AprÃ¨s l'anticipation des achats observÃ©e au premier semestre, les signaux pointent dÃ©sormais vers une phase de demande diffÃ©rÃ©e, alors que les effets rÃ©els des tensions d'approvisionnement commencent Ã se faire pleinement sentir. Plus de la moitiÃ© des partenaires du canal B2B interrogÃ©s dans notre enquÃªte de juin indiquent que leurs clients repoussent leurs projets de renouvellement de parc informatique en attendant une stabilisation du marchÃ©, tandis que 6 % estiment que des annulations pures et simples sont probables. Dans les mois Ã venir, alors que le marchÃ© approchera du premier anniversaire de la fin du support de Windows 10, en octobre 2025, une part importante des flottes d'entreprise aura toujours besoin d'Ãªtre renouvelÃ©e Â».

Le rapport souligne Ã©galement lâ€™inertie de la hausse des prix, en rappelant que certaines marques avaient commencÃ© Ã relever leurs tarifs dÃ¨s la fin du quatriÃ¨me trimestre 2025 puis Â« ont continuÃ© Ã les ajuster de trimestre en trimestre Â». Pour illustrer, citons Framework, qui en Ã©tait Ã sa quatriÃ¨me hausse successive en mars dernier. Selon Omdia, dÃ©sormais, Ã gamme Ã©quivalente, les prix des systÃ¨mes sont 20 Ã 40 % supÃ©rieurs Ã ceux pratiquÃ©s Ã la mÃªme pÃ©riode l'an dernier. Et si le cabinet anticipe un rythme de hausse des coÃ»ts de la mÃ©moire et du stockage moindre au second semestre 2026, Â« les prix des PC continueront de reflÃ©ter l'inflation des composants observÃ©e au deuxiÃ¨me trimestre Â».

En consÃ©quence, ses analystes indiquent que ni les prix de la mÃ©moire ni ceux du stockage ne devraient reculer d'ici la fin de l'annÃ©e. En outre, ils mettent en avant le risque d'une hausse des prix d'autres composants, comme les condensateurs cÃ©ramiques multicouches et les circuits imprimÃ©s.

Pour finir, le rapport classe les principaux vendeurs de PC. Lenovo reste solide leader ; son dauphin, HP, subit le plus fort recul sur la pÃ©riode observÃ©e. Dell est en lÃ©gÃ¨re perte de vitesse, tandis quâ€™Apple et Asus, les deux derniÃ¨res du Top 5, ont vu leurs volumes augmenter â€” fortement pour la premiÃ¨re. Nous verrons si les rÃ©centes augmentations actÃ©es par la marque Ã la pomme dissuaderont des acheteurs de croquer dans ses machines.