AMD étend la FSR 4.1 aux Radeon RX 7000 et ouvre la porte aux iGPU

À la mi-mai, AMD avait promis de délayer son FSR 4.1 à la sauce RDNA 3 en juillet. L’incorporation, testée en interne depuis plusieurs mois, imposait de passer d’un assaisonnement FP8 à INT8. RDNA 4 est en effet la seule architecture des rouges qui prend en charge nativement les calculs en 8 bits flottants. Pour les détenteurs de cartes graphiques Radeon RX 7000, le plat est finalement servi avec un peu d’avance. Il est apporté par les pilotes Adrenalin Edition 26.6.2 WHQL mis en ligne hier.

Le cas des iGPU

Dans les notes, le support de la FSR Upscaling 4.1 par les Radeon RX 7000 Series apparaît bien en évidence dans les nouvelles fonctionnalités. Jack Huynh a également relayé la nouvelle sur le réseau social X.

We power over 1 billion gaming devices worldwide.



That scale comes with responsibility: push innovation forward and bring it to more gamers everywhere.



Today, we're bringing @AMD FSR Upscaling 4.1 to Radeon RX 7000 Series graphics cards, extending our latest machine learning… pic.twitter.com/bpVHmQ7l0b — Jack Huynh (@jackhuynh) June 22, 2026

Son message comprend une séquence vidéo. Elle montre comment les Radeon RX 7900 XTX et RX 7600 se dépatouillent avec la FSR 4.1 sur des jeux tels que Mafia: The Old Country, Forza Horizon 6 et Crimson Desert. AMD revendique un peu plus de 300 jeux compatibles avec la dernière version de sa technologie de mise à l’échelle.

Mais le plus intéressant dans le message de Jack Huynh est certainement l’interpellation à l’adresse des utilisateurs d’iGPU RDNA 3. Comme nous l’avons relayé dans un précédent article, jusqu’ici, l’accommodement de la FSR 4.1 aux iGPU restait en suspens. La phrase de Jack Huynh lève les incertitudes : AMD travaille bien sur un modèle spécifique. « Pour les joueurs équipés d’APU RDNA 3, nous développons des modèles d’apprentissage automatique allégés afin d’étendre la prise en charge de la FSR 4.1 à encore plus d’appareils ».

Bien que seuls les APU RDNA 3 soient mentionnés, gageons que ceux en RDNA 3.5 fassent partie du lot. Ces derniers étant plus récents et un peu plus évolués, il n’y a pas de raison pour qu’ils ne soient pas aptes alors que leurs aînés le sont. D’autant que quelques heures auparavant, une fuite liée à Valve et à sa Steam Machine a révélé que des tests de la FSR 4.1 avec des iGPU RDNA 3.5 étaient en cours. Concrètement, le modèle FSR 4.1 en INT8 a été observé en fonctionnement sur RDNA 3.5 (avec l’iGPU Radeon 890M).

À l’évidence, ce n’est donc qu’une question de jours, ou de semaines, avant que l’ensemble des solutions intégrées RDNA 3 bénéficient de la FSR 4.1. Pour les dGPU en RDNA 2, les Radeon RX 6000, il n’y a pas d’incertitude, mais il faudra en revanche patienter jusqu’en 2027.