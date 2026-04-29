GALAX, KFA2 et HOF restent bel et bien dans la course

Ces dernières heures, le bruit a couru que GALAX mettait officiellement fin à ses activités après plus d’une trentaine d’années d’existence (la fondation de la marque remonte à 1994). D’aucuns ont donc annoncé la fin des produits Hall of Fame, ainsi que de la marque KFA2 pour le marché européen. Quant à la prise en charge des produits existants, elle devait incomber à Palit, le groupe auquel appartient GALAX depuis 2007.

Les deux entreprises ont communiqué pour clarifier la situation. Il s’agit finalement surtout d’une réorganisation interne visant à intégrer pleinement les activités de GALAX au sein de la maison mère. Cependant, ses produits continueront d’être commercialisés sous ce nom. L’entreprise concernée affirme que ces transitions internes « s’inscrivent dans un effort mondial visant à intégrer la gestion de nos marques afin d’améliorer l’efficacité et les synergies ».

Les deux communiqués sont suffisamment explicites et complets. Vous trouverez celui de Palit, traduit automatiquement, ci-dessous. Vous pouvez consulter celui de GALAX via ce lien. Il existe également une courte déclaration signée conjointement par les deux entités. Dans tous les cas, les trois documents disent peu ou prou la même chose, mais sous des formes et des longueurs différentes. Pour les prémisses de cette confusion, nous vous renvoyons aux articles de TPU et de WCCFTech.

Communiqué de Palit

Le groupe Palit publie la déclaration suivante afin de répondre et de clarifier les récentes informations médiatiques inexactes concernant le statut opérationnel de la marque GALAX.

Contrairement aux spéculations récentes suggérant une sortie du marché des cartes graphiques, le groupe Palit et GALAX confirment officiellement que ces informations sont infondées. Nous souhaitons préciser les éléments suivants pour nos partenaires, les médias et notre communauté mondiale :

Activité et continuité de l’entreprise

GALAX n’arrête pas ses activités. Nous restons pleinement engagés dans le développement, la production et le support de notre matériel haute performance. Notre feuille de route produit se poursuit comme prévu, et notre engagement à fournir des technologies de pointe aux joueurs et créateurs demeure notre priorité absolue.

Une évolution stratégique de la gestion

GALAX est un membre fier et intégré du groupe Palit depuis 2007. Les récentes transitions internes s’inscrivent dans une initiative mondiale planifiée visant à intégrer la gestion des marques afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et les synergies entre départements.

Gestion mondiale unifiée sous le groupe Palit

S’appuyant sur l’intégration réussie des opérations internes entre GALAX et Palit, la gestion des marques « GALAX », « KFA2 » et de la gamme phare « HOF » (Hall of Fame) est désormais centralisée au siège du groupe Palit.

Cette transition est une décision stratégique visant à :

Renforcer la présence mondiale : exploiter pleinement les ressources du groupe Palit pour accroître la visibilité des marques à l’échelle internationale.

Optimiser la chaîne d’approvisionnement : rationaliser la production et la logistique afin de mieux servir les marchés internationaux.

Accélérer l’innovation : regrouper les efforts de R&D pour stimuler la prochaine génération d’excellence GPU.

Vers la prochaine génération

Les marques GALAX, KFA2 et HOF — ainsi que nos gammes légendaires de GPU — ne disparaissent pas. Au contraire, nous ne faisons que commencer, alors que nous nous préparons à redéfinir les performances pour la prochaine génération.