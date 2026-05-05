Tout arrive : Call of Duty va passer current-gen, seulement

Nous espérons que vous avez eu le temps de vous remettre de la précédente actu cruciale, celle du 23 avril dernier, qui portait sur l’intégration assez bancale d’un SpeedTest dans Windows 11. Parce que celle qui va suivre est peut-être davantage bouleversante, voire potentiellement dramatique pour les concernés.

Fallout Call of Duty en 2026. Sinon, le pouce n'est pas un peu chelou ?

Imaginez donc : depuis 2013 et la sortie de Call of Duty: Ghosts, les amoureux de la franchise équipées d’une PlayStation 4 peuvent profiter chaque année du nouvel opus. Une immuabilité qui perdure donc depuis plus d’une décennie. Elle est encore valable pour Call of Duty: Black Ops 7, paru le 14 novembre dernier sur Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

2013-2025

Mais la sentence est tombée hier. Elle a été prononcée directement par le compte officiel Call of Duty. Et contrairement aux paroles de la chanson de Cali Elle m’a dit — « Je crois que je ne t’aime plus, Elle m'a dit ça hier, ça a claqué dans l'air comme un coup de revolver » — ici, le coup de revolver n’est même pas atténué par un doute feint. C’est une affirmation assumée, une rupture nette, sans la moindre once de reconnaissance pour le répudié. « Le prochain Call of Duty n’est pas développé pour la PS4 ».

Not sure where this one started, but it’s not true. The next Call of Duty is not being developed for PS4. — Call of Duty (@CallofDuty) May 4, 2026

L’annonce se limite à la PS4, certainement en raison de l’hégémonie de Sony sur le marché des consoles. Mais douchons tout espoir, la Xbox One sera également concernée par cette mise à l’écart.

L’entêtement d’Activision Blizzard à continuer de proposer ses jeux sur les consoles de huitième génération aura été anormalement long par rapport à la génération précédente, sans être totalement inédit. En effet, un autre mastodonte, EA Sports FC 26, est aussi disponible sur PS4 et Xbox One. Ces deux machines ont de fait bénéficié d’une longévité largement supérieure à leurs prédécesseures. Le dernier Call of Duty paru sur PS3 et Xbox 360 fut Black Ops III, en novembre 2015. La fin du support sur les consoles de septième génération était donc intervenue bien plus tôt. Ce fut moins le cas pour les FIFA, dont le cycle s’est poursuivi jusqu’à FIFA 19, sorti en septembre 2018. Son successeur, FIFA 20, n’était en revanche plus disponible que sur PlayStation 4 et Xbox One.

Sur le plan hardware, la PlayStation 4 repose sur un processeur AMD x86 Jaguar doté de 8 cœurs à 1,6 GHz et un GPU GCN (génération Radeon HD 7000) de 18 unités de calcul à 800 MHz, le tout épaulé par 8 Go de GDDR5. La PS4 Pro embarque un CPU plus véloce (2,1 GHz) et surtout un GPU avec 36 unités de calcul. Elle profite également d’un supplément de 1 Go de DDR3 en complément des 8 Go de GDDR5. Si l’on se fie aux TFLOPS régulièrement utilisés pour comparer les consoles, on a 1,84 TFLOPS pour la PS4 contre 4,2 TFLOPS pour la PS4 Pro. Les PS5, Xbox Series X et PS5 Pro atteignent respectivement environ 10,3, 12,1 et 16,7 TFLOPS. La Xbox Series S, elle, plafonne autour de 4 TFLOPS.

Au-delà de ces chiffres, l'autre énorme frein des vieilles machines aujourd’hui reste leur système de stockage basé sur un HDD. Il est possible de le remplacer par un SSD, avec la limite du SATA II pour la PS4 et du SATA III pour la PS4 Pro. Pour leur part, les PS5 et Xbox Series exploitent des solutions NVMe (PCIe 4.0 x4 pour la machine de Sony, PCIe 4.0 x2 pour celles de Microsoft). C’était d'ailleurs l’un des arguments de vente — le fameux « SSD magique ».

En pratique, si vous vous demandez comment tourne Black Ops 7 sur une PS4, la chaîne ElAnalistaDeBits avait confronté cette version à celle sur PS5 lors de la bêta. Pour des raisons évidentes de performances, le jeu final présente également des différences au-delà du simple rendu graphique, comme l’absence de mode écran partagé sur PS4 et Xbox One.

Terminons par une petite leçon de vie. Une rupture amoureuse, c’est comme au restaurant : c’est souvent celui qui reste à table qui paie l’addition. D'où l'intérêt de se barrer en premier, et vite fait. Pour continuer à vivre leur idylle avec Call of Duty, ceux bloqués avec une PS4 ou Xbox One vont donc devoir passer à la caisse pour migrer vers une PS5, une Xbox Series… ou se tourner vers le PC. Signalons en passant que le Game Pass ne va désormais plus inclure les Call of Duty dès leur année de sortie. Décision qui s'appliquera donc à partir de l'opus évoqué ici.