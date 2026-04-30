Oubliez le DLSS 5, Roblox Reality veut jouer Ã  une toute autre Ã©chelle

Roblox a partagÃ© un aperÃ§u technique dâ€™un projet interne appelÃ© Roblox Reality. Encore trÃ¨s expÃ©rimental, il sâ€™agit des bases dâ€™un Â« changement fondamental dans la maniÃ¨re dont les mondes immersifs multijoueurs seront crÃ©Ã©s et vÃ©cus Â», Ã en croire la sociÃ©tÃ©. Le rÃ©sultat peut rappeler le DLSS 5, mais la comparaison sâ€™arrÃªte rapidement dÃ¨s que lâ€™on entre dans les dÃ©tails.

Au regard de la prÃ©cÃ©dente image, ce mÃ¨me Minecraft n'a plus l'air si dÃ©lirant.

Une Ã©bauche pour l'instant

Roblox Reality repose sur une architecture hybride qui mÃªle les capacitÃ©s du Roblox Game Engine, du Roblox Cloud et du Super Upsampler, le Video World Model de Roblox. Les deux premiÃ¨res composantes se passent dâ€™explications, mais sans doute pas la troisiÃ¨me. Contrairement Ã un moteur traditionnel oÃ¹ tout est dÃ©fini explicitement (physique, rÃ¨gles, Ã©tat du monde), un Video World Model repose sur un rÃ©seau dâ€™IA qui tente de simuler un univers. Pour reprendre lâ€™analogie du rÃªve prÃ©sente dans le communiquÃ©, un jeu vidÃ©o actuel est une sorte de machine Ã engrenages parfaitement dÃ©terministe, tandis quâ€™un Video World Model sâ€™apparenterait Ã un rÃªve interactif gÃ©nÃ©rÃ© en temps rÃ©el.

En lâ€™Ã©tat, la mise en Å“uvre est toutefois loin dâ€™Ãªtre viable. Le communiquÃ© souligne quâ€™en raison de limitations techniques spÃ©cifiques, ces mondes ne peuvent pas encore dÃ©livrer Â« une expÃ©rience multijoueur vaste et persistante Â». Ces limitations incluent notamment des difficultÃ©s liÃ©es Ã lâ€™application de rÃ¨gles strictes et Ã la persistance de lâ€™Ã©tat, en raison dâ€™un manque de mÃ©moire Ã long terme et de logique stable, ou encore au contrÃ´le des entrÃ©es utilisateur. En outre, le processus reste coÃ»teux en ressources. Roblox vise une sortie en 2K Ã 60 Hz en temps rÃ©el, mais prÃ©cise que cette ambition relÃ¨ve pour lâ€™instant dâ€™un Â« dÃ©fi en cours de dÃ©veloppement Â». Une version preview est attendue plus tard cette annÃ©e ou au dÃ©but de la suivante.

Pour entrer un peu plus dans les rouages, Roblox Reality vise donc Ã combiner un moteur de jeu basÃ© dans le cloud, chargÃ© de gÃ©rer une simulation structurÃ©e, avec des Video World Models fonctionnant en pÃ©riphÃ©rie pour le surÃ©chantillonnage visuel. Lâ€™Ã©tat central du monde serait stockÃ© sur les serveurs afin dâ€™assurer la cohÃ©rence entre les clients, ainsi que la continuitÃ© dans le temps, les sessions et les jours. Ce mariage des trois composantes prÃ©citÃ©es doit Â« permettre aux crÃ©ateurs de toutes tailles de concevoir et maintenir des mondes interactifs mÃªlant une fidÃ©litÃ© visuelle et des animations sans prÃ©cÃ©dent, tout en conservant les structures et la persistance traditionnelles, sans augmenter les coÃ»ts de dÃ©veloppement Â».

ConcrÃ¨tement, pour le rendu, des systÃ¨mes de niveau de dÃ©tail (LOD) et de composition basÃ©s dans le cloud gÃ©nÃ©reraient des assets haute fidÃ©litÃ©, distribuÃ©s via un rÃ©seau de diffusion de contenu (CDN). Le modÃ¨le vidÃ©o de Roblox (Super Upsampler) utiliserait les images rendues et les donnÃ©es contextuelles du modÃ¨le pour produire des visuels stochastiques â€” comprenez, des images gÃ©nÃ©rÃ©es avec une part dâ€™alÃ©atoire contrÃ´lÃ©. Il fonctionnerait en pÃ©riphÃ©rie pour chaque joueur grÃ¢ce Ã une infrastructure GPU cloud-edge. Le client Roblox rendrait ensuite ce flux vidÃ©o. Ã€ terme, Roblox envisage Ã©galement la superposition dâ€™un avatar upscalÃ© rendu localement, Â« afin de maintenir une latence trÃ¨s faible pour les actions au premier plan Â».

Roblox prÃ©sente son projet Ã travers des vidÃ©os issues de diffÃ©rents jeux, dont Grow a Garden et Summon Heroes (confessons notre mÃ©connaissance de ce catalogue). Sur les mosaÃ¯ques, la vidÃ©o en haut Ã gauche correspond au contenu Roblox enregistrÃ© avec le moteur de rendu actuel. Celle en haut Ã droite reprÃ©sente les donnÃ©es 3D utilisÃ©es pour guider la gÃ©nÃ©ration vidÃ©o. La vidÃ©o en bas Ã gauche montre le modÃ¨le actuel de Roblox en laboratoire â€” il ne fonctionne pas en temps rÃ©el. Enfin, la vidÃ©o en bas Ã droite est carrÃ©ment la vision finale, celle fantasmÃ©e.