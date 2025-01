Nâ€™achetez surtout pas lâ€™Arc B580 pour mettre Ã  niveau un vieux PC

C’est un vice qui affecte déjà les Alchemist mais qu’aucun examen n’avait mis en évidence jusqu’ici pour Battlemage. Compréhensible, puisque pour jauger des performances « absolues » d’un GPU, ce dernier ne doit pas être entravé par le CPU ; en conséquence, la plupart des tests de la dernière née d’Intel, l’Arc B580, ont été menés en la très bonne compagnie du Ryzen 7 9800X3D, actuellement le meilleur processeur pour jouer. Seulement en pratique, aucun utilisateur ne va associer un CPU aussi haut de gamme avec une telle carte : l’Arc B580 cible des clients aux moyens et / ou aux attentes mesurés. En conséquence, elle risque d’être très souvent associée à un processeur ancien, en particulier dans le cadre d’une mise à niveau. Or, mariée à un antique CPU, et plus encore au sein d'un système ne prenant pas en charge le BAR redimensionnable, l'attrait de Battlemage s’efface.

Arc B580 : bonne qu'en façade

C’est la découverte faite par les membres de la chaîne Hardware Canucks et exposée dans la vidéo ci-dessous.

Hardware Unboxed a mené des expérimentations similaires et abouti à la même conclusion.

Chez la première source, lorsqu’elle est associée à un Core i5-9600K, l’Arc B580 se fait laminer par la GeForce RTX 4060 dans de nombreux jeux. Le Ryzen 5 2600 utilisé par Hardware Unboxed induit la même hiérarchie.

Des résultats dans Marvel's Spider-Man Remastered et Hogwarts Legacy ; plus tout à fait la même avec le Ryzen 5 2600...

En moyenne, c'est largement mieux avec le ReBar, mais toujours inférieur à ce qu'offrent les RTX 4060 et RX 6700 XT, voire la RX 7600, avec un Core i5-9600K

Comme le formule l’auteur de Hardware Canucks, c’est un sérieux problème. Tel que rapporté en préambule, l’Arc B580 pouvait donner l’illusion d’être une bonne alternative pour des mises à niveau d’anciens PC ; sur la base des découvertes ci-dessus, ce n’est définitivement plus qu'un mirage. Selon lui, il y a deux principaux responsables : les pilotes Intel, qui ont surtout été développés pour les plateformes modernes, et l’appétence des architectures Alchemist et Battlemage pour le BAR redimensionnable. Son activation augmente drastiquement le nombre d’images par seconde. Mais toujours pas au point de rivaliser avec une GeForce RTX 4060 ne bénéficiant pas de cette fonctionnalité PCIe, lorsque les GPU collaborent avec un CPU moins fringant que le Ryzen 7 9800X3D.

L’équipe de Harware Canucks a contacté Intel pour avoir un retour. Mais en l’état, leur conclusion est la suivante : l’Arc B580 est à proscrire pour toute mise à niveau sur un système ne prenant pas en charge le BAR redimensionnable ; donc antérieur à 2020 ou 2021 selon le matériel.