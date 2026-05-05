La DDR6 en préparation pour une arrivée commerciale en 2028

Selon The Elec, les poids lourds du secteur — Micron, SK hynix et Samsung — ont amorcé les travaux de conception de la DDR6 dans leurs laboratoires et coordonnent progressivement le développement des modules avec les fournisseurs de substrats. Supervisée par le JEDEC, cette collaboration vise à poser les bases du standard. Une première ébauche circule depuis 2024, mais elle reste encore lacunaire, sans spécifications ni arbitrages définitifs sur bien des aspects. L’accélération récente décrite par The Elec laisse toutefois entrevoir une nouvelle séquence de maturation. Reste que si les projections de l’an dernier tablaient sur un lancement en 2027, cette échéance pourrait en pratique se limiter aux phases de validation. La disponibilité commerciale serait plutôt attendue en 2028.

Plutôt 2030 pour nos PC

Comme évoqué l’an passé, ces acteurs ont déjà tourné la page du prototypage pour s’engager dans des phases de validation poussées. Pour les débits, le cap est de 8 800 MT/s dans un premier temps, avec une ambition de 17 600 MT/s à terme. Cette montée en régime s’appuie sur une architecture en sous-canaux 4 x 24 bits, qui complexifie sensiblement la gestion de l’intégrité du signal par rapport au schéma 2 x 32 bits actuel. Pour franchir ces seuils et contourner les limites des DIMM, le CAMM2 apparaît comme l'alternative privilégiée.

Côté débouchés, les serveurs ouvriront logiquement la marche. La source souligne l’essor des serveurs dédiés à l’IA et leur besoin croissant en bande passante. The Elec relaie des données de TrendForce selon lesquelles la part de la DDR5 dans la DRAM serveur a dépassé 80 % l’an dernier et devrait atteindre 90 % cette année. À l’inverse, la DDR4 recule, au point que « son abandon progressif est désormais évoqué dans l’industrie ». Rien de fondamentalement nouveau toutefois ; dès 2021, certains scénarios anticipaient déjà une DDR4 marginalisée à l’horizon 2026. Dans les faits, le contexte actuel — qui pousse de nombreux utilisateurs à conserver leurs systèmes plus longtemps — tend plutôt à prolonger sa présence. Chez les revendeurs, les stocks restent d’ailleurs bien fournis. Et si Samsung, SK hynix et Micron concentrent leurs efforts sur la DDR5, la HBM et, à terme, la DDR6, d’autres acteurs auraient pris le relais sur la DDR4, à l’image de CXMT. En outre, au-delà de certaines plateformes serveurs ou grand public, ce standard reste encore largement utilisé dans l’embarqué, en particulier dans les applications industrielles.

Rappelons enfin que la DDR4 a été introduite en 2014, tandis que la DDR5, lancée en 2020, n’a réellement commencé à s’imposer qu’à partir de 2022. Certes, le futur n’est pas qu’un calque du passé, mais au regard de ces cycles d’adoption, une émergence de la DDR6 à l’horizon 2028-2029 apparaît cohérente.