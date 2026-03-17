Avec le DLSS 5, NVIDIA veut transfigurer les jeux jusqu'au photorÃ©alisme

Lâ€™annonce du DLSS 4.5 ne remonte quâ€™au dÃ©but dâ€™annÃ©e. Certaines de ses composantes, la Multi Frame Generation 6x et la Dynamic Frame Generation, ne sont mÃªme pas encore disponibles ; elles ne le seront quâ€™Ã partir du 31 mars. Quâ€™Ã cela ne tienne, NVIDIA a profitÃ© de la GTC 2026 pour prÃ©senter son DLSS 5, technologie que la sociÃ©tÃ© qualifie elle-mÃªme de Â«â€¯percÃ©e la plus importante dans le domaine des graphismes informatiques depuis lâ€™introduction du ray tracing en temps rÃ©el en 2018â€¯Â».

Restons dans la thÃ©matique Harry Potter.

La simple mise Ã l'Ã©chelle dÃ©sormais bien loin

Une telle jactance nâ€™invite pas Ã lâ€™obreption. Cela tombe bien, NVIDIA assume. Lâ€™entreprise a publiÃ© de nombreuses vidÃ©os illustratives sur sa chaÃ®ne YouTube. Ci-dessous, la plus gÃ©nÃ©ralisteâ€¯; vous trouverez des sÃ©quences pour plusieurs jeux sur la chaÃ®ne officielle.

Nous vous mettons toute de mÃªme celle, assez folle, de Starfield (donc avec sa base typiquement Bethesda) :

Vous lâ€™avez constatÃ©, le DLSS 5 ne se limite plus Ã Â« booster Â» la frÃ©quence dâ€™images, dÃ©bruiter ou reconstruire des rayons. Câ€™est dÃ©sormais un modÃ¨le de rendu neuronal en temps rÃ©el capable dâ€™enrichir les pixels avec un Ã©clairage et des matÃ©riaux photorÃ©alistes. Son ambition : rÃ©duire Â« lâ€™Ã©cart entre rendu et rÃ©alitÃ© Â» et permettre Â« aux dÃ©veloppeurs de proposer un niveau de graphismes photorÃ©alistes inÃ©dit, jusque-lÃ rÃ©servÃ© aux effets visuels utilisÃ©s Ã Hollywood Â».

La FAQ dÃ©taille cinq grands axes. Le premier est lâ€™Ã©clairage cinÃ©matographique. NVIDIA le dÃ©finit comme la reconstruction dâ€™effets complexes tels que le rim lighting, la diffusion sous-cutanÃ©e pour une peau plus rÃ©aliste, ou encore les ombres de contact avec un haut niveau de fidÃ©litÃ©.

Le deuxiÃ¨me a trait Ã la profondeur des matÃ©riaux, via une amÃ©lioration des propriÃ©tÃ©s PBR. Les propriÃ©tÃ©s PBR (Physically Based Rendering) correspondent Ã la faÃ§on dont la lumiÃ¨re rÃ©agit aux matÃ©riaux selon des paramÃ¨tres physiques.

Le troisiÃ¨me et le quatriÃ¨me points correspondent respectivement Ã la cohÃ©rence temporelle (avec la promesse dâ€™une qualitÃ© dâ€™image stable dâ€™une image Ã lâ€™autre, fidÃ¨le au contenu 3D dâ€™origine du jeu) et aux performances en temps rÃ©el garanties jusquâ€™Ã la 4K. En gros, NVIDIA affirme que son systÃ¨me fonctionne en temps rÃ©el jusquâ€™en 4K et quâ€™il est conÃ§u pour produire un rendu dÃ©terministe et cohÃ©rent dâ€™une image Ã lâ€™autre.

Le cinquiÃ¨me aspect, appelÃ© Â«â€¯ContrÃ´le par les dÃ©veloppeursâ€¯Â», relÃ¨ve davantage de considÃ©rations artistiques. Afin de prÃ©server lâ€™esthÃ©tique propre Ã leur jeu, ces derniers auront la possibilitÃ© dâ€™ajuster lâ€™intensitÃ©, la colorimÃ©trie et les masques afin de dÃ©terminer oÃ¹ et comment les amÃ©liorations sont appliquÃ©es. De choisir dans quelle mesure lâ€™IA influencera leur direction artistique, disent dÃ©jÃ les mauvaises langues.

Ce paragraphe du communiquÃ© rÃ©sume lâ€™ambition et les enjeux du DLSS 5â€¯:

â€¯Le modÃ¨le dâ€™IA est entraÃ®nÃ© de bout en bout pour comprendre la sÃ©mantique complexe dâ€™une scÃ¨ne, incluant les personnages, les cheveux, les tissus et la peau translucide, ainsi que les conditions dâ€™Ã©clairage environnemental comme lâ€™Ã©clairage frontal, arriÃ¨re ou diffus â€” le tout Ã partir de lâ€™analyse dâ€™une seule image. Le DLSS 5 utilise ensuite cette comprÃ©hension approfondie pour gÃ©nÃ©rer des images visuellement prÃ©cises, capables de gÃ©rer des Ã©lÃ©ments complexes tels que la diffusion sous-cutanÃ©e de la peau, les reflets dÃ©licats des tissus et les interactions lumiÃ¨re-matÃ©riau sur les cheveux, tout en conservant la structure et la sÃ©mantique de la scÃ¨ne originale.

DLSS 5 : quand, pour qui, et pour quels jeux ?

Tout ceci est bien beau, mais vous vous demandez peut-Ãªtre quand ce sera disponible, sur quels jeux, et avec quelles cartes graphiques. Pour rÃ©pondre Ã la premiÃ¨re interrogation, le DLSS 5 est attendu Ã lâ€™automne. CÃ´tÃ© jeux, vous en aurez dÃ©jÃ reconnu quelques-uns. Outre les Starfield, Hogwarts Legacy, Resident Evil Requiem et EA Sports FC, la liste de NVIDIA comprend dâ€™autres titres, comme The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Where Winds Meet ou encore Assassinâ€™s Creed: Shadows. Il y a aussi la dÃ©mo technique intitulÃ©e Zorah, Ã redÃ©couvrir ci-dessous.

Enfin, cÃ´tÃ© GPU, la rÃ©ponse de NVIDIA ne vous avancera guÃ¨reâ€¯: Â«â€¯Les spÃ©cifications minimales du GPU dÃ©pendent encore des optimisations du modÃ¨le et seront communiquÃ©es Ã lâ€™approche du lancement Â».

Ne partez pasâ€¯; Digital Foundry a eu le privilÃ¨ge dâ€™expÃ©rimenter le DLSS 5 en avant-premiÃ¨re. Ses membres rÃ©vÃ¨lent que la dÃ©mo implique non pas une GeForce RTX 5090, mais carrÃ©ment deuxâ€¯: lâ€™une exÃ©cute le jeu, tandis que lâ€™autre est Â«â€¯entiÃ¨rement chargÃ©e du traitement du DLSS 5â€¯Â». Ils prÃ©cisent que si deux GPU sont nÃ©cessaires pour lâ€™instant, cette version est conÃ§ue pour fonctionner sur un GPU lors de son lancement. Nous voilÃ donc rassurÃ©sâ€¯: une seule GeForce RTX 5090 devrait suffireâ€¯!

Bien sÃ»r, Ã ce stade, nous ignorons si des architectures GPU plus anciennes pourront Ã©galement gÃ©rer le DLSS 5. Nonobstant, tout ceci semble concrÃ©tiser les Ã©volutions du RTX Neural Shading (RTXNS) associÃ©es Ã lâ€™architecture Blackwell. Dans tous les cas, nul doute que cette version du DLSS constituera aussi un argument de vente pour la prochaine gÃ©nÃ©ration.