La GeForce RTX 5070 laptop passe à 12 Go de GDDR7

L’allocation de puces mémoire de 24 Gb / 3 Go avait été pressentie comme l’un des principaux avancements pour les références d’une gamme Super qui semble avoir été tuée dans l’œuf. NVIDIA a toutefois consenti à en faire profiter l’une de ses cartes : la GeForce RTX 5070 laptop. L’entreprise a lancé une variante de celle-ci avec 12 Go de VRAM, et non plus seulement 8 Go.

Une RTX 5070 alignée sur la RTX 5070 Ti

L’officialisation a pris la forme d’un paragraphe glissé dans un article principalement consacré à un pilote Game Ready pour Conan Exiles Enhanced. Entre le cuissot épicé et la brochette d’insectes, NVIDIA a donc glissé cette GeForce RTX 5070 via l’intitulé ci-dessous :

La demande pour les GPU GeForce RTX reste élevée et l’offre en mémoire est limitée. Afin de maximiser la disponibilité, nous lançons une configuration de la GeForce RTX 5070 Laptop GPU avec 12 Go de mémoire G7 de 24 Gb. Cela permet à nos partenaires d’accéder à un pool de mémoire supplémentaire, en complément des puces G7 de 16 Gb actuellement utilisées sur la plupart des GPU GeForce. La configuration 12 Go coexistera avec la version 8 Go actuelle et permettra à nos partenaires de proposer une gamme plus large de laptops GeForce RTX 5070 aux consommateurs.

Jusqu’à présent, seule la GeForce RTX 5090 mobile avait droit à cette dotation. Par ailleurs, cette version de la RTX 5070 s’aligne désormais sur la RTX 5070 Ti laptop en matière de capacité. Cette montée en grade reste limitée à la quantité. La Ti conserve l’avantage d’un bus mémoire de 192 bits, pour une bande passante de 672 Go/s, contre 384 Go/s pour la RTX 5070 8 Go. Le modèle avec 12 Go n’apparaît toujours pas sur la page officielle de la gamme, mais en principe, elle conserve la bande passante de son aînée. Enfin, la RTX 5070 Ti propose un plus grand nombre de SM.

Modèle (laptop) GPU Cœurs CUDA Mémoire TGP GeForce RTX 5090 GB203 10 496 24 Go GDDR7 (256 bits) 95 – 150 W GeForce RTX 5080 GB203 7 680 16 Go GDDR7 (256 bits) 80 – 150 W GeForce RTX 5070 Ti GB205 5 888 12 Go GDDR7 (192 bits) 60 – 115 W GeForce RTX 5070 GB206 4 608 12 Go GDDR7 (128 bits) 50 – 100 W ? GeForce RTX 5070 GB206 4 608 8 Go GDDR7 (128 bits) 50 – 100 W GeForce RTX 5060 GB206 3 328 8 Go GDDR7 (128 bits) 40 – 100 W GeForce RTX 5050 GB207 2 560 8 Go GDDR7 (128 bits) 35 – 100 W

NVIDIA n’a pas précisé quand les premiers ordinateurs équipés de cette GeForce RTX 5070 12 Go seront disponibles. Cependant, au cours des dernières semaines, des marques comme MSI, Lenovo ou ASUS ont révélé « par inadvertance » de tels systèmes. Gageons qu’ils sont donc prêts à débarquer. Chez Framework, la variante 12 Go est déjà proposée pour le Laptop 16. Elle alourdit la facture de… 550 euros (par rapport à la version 8 Go).