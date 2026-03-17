Sur le segment mobile aussi, les Core Ultra 200HX deviennent Plus

Une semaine (d’accord, à un jour près) après l’officialisation des Core Ultra 200S Plus, au tour de la gamme mobile de recevoir ses Core Ultra 200HX Plus. Sur ce segment, Intel ne s’embarrasse pas du superflu ; elle ne sert que deux références, les Core Ultra 9 290HX Plus et Core Ultra 7 270HX Plus. Ces processeurs se positionnent au-dessus des Core Ultra 9 285HX et Ultra 7 265HX respectivement. C'est toujours TSMC qui les fabrique en N3B.

Un refresh, disons, très modéré

L’un des principaux attraits des versions desktop réside dans l’augmentation du nombre de cœurs CPU à leur niveau de classification (Core Ultra 5 et Core Ultra 7). Avec le Core Ultra 9 précité, Intel poussait déjà son silicium au maximum de ses capacités. Donc forcément, pas de rab pour sa déclinaison Plus. Et afin d'éviter que le Core Ultra 7 ne vienne empiéter sur les plates-bandes de son supérieur, ce subalterne conserve ses 20 cœurs CPU. Bref, c’est le statu quo sur cet aspect. Mais aussi sur les fréquences CPU, inchangées.

Les autres éléments justifiant l’appellation Plus sont les mêmes que sur la plateforme desktop. Intel vante son Binary Optimization Tool conçu pour « améliorer les performances natives dans certains jeux ». Nous avons souligné les limites de cet outil dans le précédent papier, alors inutile de revenir dessus. Par ailleurs, ces deux puces bénéficient elles aussi de fréquences die-to-die plus élevées, jusqu’à 900 MHz par rapport aux processeurs Intel Core Ultra 7 285HX et Intel Core Ultra 7 265HX. Aux dires de la firme, cette hausse permet d'augmenter la vitesse de la liaison CPU/contrôleur, ce qui réduit la latence du système et améliore les performances en jeu.

Tant le laïus que les diapositives mettent donc en lumière cet aspect. Intel revendique +8 % d’IPS en moyenne dans un panel de titres en 1080p entre les deux versions du Core Ultra 9.

Ce refresh vise toutefois les « gamers et les professionnels ». Ces derniers ont aussi droit à leur diapositive.

Josh Newman directeur général et vice-président du marketing produit au sein du groupe Client Computing :

Avec l'introduction de la gamme Intel Core Ultra 200HX Plus, nous repoussons encore plus loin les limites des performances informatiques mobiles pour les gamers, les créateurs et les professionnels qui exigent le meilleur. Grâce à des fréquences die-to-die plus élevées et à notre nouvel outil Intel Binary Optimization Tool, les nouveaux processeurs Intel Core Ultra 9 290HX Plus et Ultra 7 270HX Plus offrent des gains de performances significatifs et concrets, permettant aux utilisateurs de bénéficier d’une expérience de jeu plus fluide, de workflows de création plus rapides et de performances de station de travail plus réactives.

Pas grand-chose de plus à ajouter. Autant la hausse du nombre de cœurs CPU sur la plateforme mobile légitimait le refresh, autant sur mobile, il paraît tout de même très léger. Après, si les écarts de prix de sont pas énormes, les clients auront toujours intérêt à privilégier ces moutures aux anciennes.

D'autant que les premiers systèmes doivent être disponibles dès aujourd’hui, 17 mars. Nonobstant, au moment où nous rédigeons, nous n’avons pas encore trouvé de modèles équipés de ces processeurs, y compris en cliquant sur quelques-uns des liens fournis par Intel dans son communiqué. Les systèmes germeront peut-être au cours de l’après-midi. Parmi ceux destinés à recevoir des Core Ultra 200HX Plus, nous retrouvons des Dell Alienware, des Acer Predator, des Lenovo Legion ou encore le MAINGEAR Ultima 18 et le MSI Raider 16 Max HX.