Mettez votre machine à l’épreuve du Neural Rending avec la démo Zorah de NVIDIA

La démo technique Zorah, utilisée par NVIDIA pour mettre en lumière le rendu neuronal et promouvoir l’architecture Blackwell de ses GeForce RTX 50, est désormais disponible en téléchargement. Elle pèse carrément 108 Go. De bon augure pour les futurs jeux !

Graphiquement, c'est pas le domaine Zora

Si vous ne l’avez pas encore vue, séance de rattrapage ci-dessous. Vous pouvez aussi directement sauter à la suivante qui montre comment s’en sort un système très costaud en 2160p.

Cette démo s’appuie sur le Neural Rendering RTX, un ensemble de technologies regroupant plusieurs SDK, comme les RTX Neural Shaders, RTX Neural Materials et RTX Neural Texture Compression. Pour explorer ces outils en détail, NVIDIA propose un article exhaustif intitulé Get Started with Neural Rendering Using NVIDIA RTX Kit qui fait la part belle aux exemples. Jetez-y un regard si besoin.

Côté technique, Zorah utilise la branche NvRTX d’Unreal Engine 5. La démo n'est pas un exécutable autonome. Pour la faire tourner, vous aurez donc besoin d’avoir l'UE5 installé sur votre machine — téléchargeable gratuitement via le site d’Unreal Engine ou via le lanceur Epic Games. Voici un lien direct pour obtenir la démo Zorah.

La chaîne Compusemble s’est penchée sur ses performances, en la testant sur un système doté d’une GeForce RTX 5090, d’un Ryzen 7 9800X3D, et de 64 Go de DDR5-6200. En 4K avec DLAA, la démo oscille entre 30 et 70 FPS selon les scènes. Sans surprise, le Deep Learning Super Sampling permet d’améliorer nettement la fluidité. En mode Performance, les 100 IPS sont régulièrement atteintes, tandis que l’Équilibré permet d’avoisiner les 60.

Au passage, l'auteur a donc finalement obtenu une GeForce RTX 5090. Il n'a toutefois pas examiné ses performances sur les jeux PhysX comme il l'avait annoncé — sans doute parce que beaucoup d'autres s'en sont chargés depuis.

Nous n’avons pas trouvé d'expérimentation comparable avec des cartes graphiques moins puissantes pour le moment.