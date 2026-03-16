Samsung s’attend également à ce que la pénurie de mémoire prenne fin en 2028

Nous espérons qu’ils n’entrevoient pas cette échéance seulement au fond de leur tasse de café ou de thé, mais de nombreux analystes pronostiquent la fin de la pénurie de mémoire en 2028. SK Hynix avait fait cette conjecture fin 2025 ; Samsung est du même avis !

Dans l'attente de nouvelles lignes

C’est ce qu’expose un article du journal sud-coréen Chosun Biz. Et par « fin de pénurie », il faut comprendre rétablissement de l’équilibre de la chaîne d’approvisionnement. Naturellement, cette prédiction ne relève pas seulement de l’art divinatoire. Comme le souligne la source, les trois géants du secteur — Samsung Electronics, SK Hynix et Micron — ont lancé la construction de nouvelles lignes de production. Or, il faut environ deux ans pour que celles-ci soient opérationnelles.

Nonobstant, l’article note qu’au-delà de ces extensions de capacité, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle « est devenue une priorité majeure pour limiter les risques de surinvestissement ». Selon Chosun Biz, les fabricants de mémoire précités reconsidèrent leurs plans d’expansion afin de ne pas surinvestir dans de nouvelles capacités une fois que la demande sera retombée. Il faut dire que le précédent n’est pas très ancien : avant le boom actuel lié à l’IA, les expansions massives décidées lors de la pandémie de Covid‑19 ont momentanément entraîné une surcapacité de production de DRAM. En somme, les fabricants de mémoire, qui doivent composer avec cette inertie lorsqu’ils veulent ouvrir de nouvelles lignes, sont peut-être plus frileux.

Des rapports de septembre ont toutefois signalé que Samsung et SK hynix allaient obtenir plus d’outils EUV d’ASML que prévu. Samsung est ainsi passé de cinq à sept unités. Quant à SK Hynix, ses sites de Cheongju M15X et d’Icheon M16 devraient recevoir, dans les deux prochaines années, une vingtaine de systèmes supplémentaires pour la production de DRAM et de HBM, doublant ainsi la capacité existante.

Si vous avez besoin d’une projection, 2028 semble donc faire consensus. Après, rien ne garantit que les prix retrouveront leurs seuils d’antan. En début de mois, Gartner a par exemple parié sur la fin des PC d’entrée de gamme ; plus précisément, sur la disparition des ordinateurs à moins de 500 dollars à cause des prix des SSD et de la DRAM. Le rapport ne suggérait pas la résurgence d’un tel billet d’entrée par la suite.