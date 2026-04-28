PlayStation : vers une connexion obligatoire tous les 30 jours pour les jeux dÃ©matÃ©rialisÃ©s ?

PlayStation : vers une connexion obligatoire tous les 30 jours pour les jeux dÃ©matÃ©rialisÃ©s ?

PlayStation : vers une connexion obligatoire tous les 30 jours pour les jeux dÃ©matÃ©rialisÃ©s ?

Lâ€™affaire agite les joueurs PlayStation depuis quelques jours, mais au moment oÃ¹ nous Ã©crivons, aucune clarification nâ€™a encore Ã©tÃ© apportÃ©e par Sony. La marque aurait instaurÃ© un systÃ¨me de vÃ©rification mensuelle pour les jeux achetÃ©s en ligne depuis mars dernier. ConcrÃ¨tement, une console restÃ©e hors ligne pendant 30 jours verrait les licences expirer.

L'imbroglio

Le pot aux roses a Ã©tÃ© dÃ©couvert au cours du week-end.

Hugely terrible DRM has now been rolled out to all PS4 and PS5 digital games. Every digital game you buy now requires an online check-in every 30 days. If you buy a digital game and don't connect your console to the internet for 30 days, your license will be removed. pic.twitter.com/23gU16CIkx â€” Lance McDonald (@manfightdragon) April 25, 2026

Le compte Does it Play ? a toutefois suggÃ©rÃ© quâ€™il pourrait sâ€™agir dâ€™un simple bug.

Potential major DRM issue rolled out by PlayStation (and Xbox as well, allegedly). All new PSN purchases now have a 30 day validation countdown. Already investigating to find out more details. pic.twitter.com/4hqMdWfJ2T â€” Does it play? (@DoesItPlay1) April 25, 2026

Received word from an anonymous insider. The Sony DRM issue is unintentional. From what we gathered, Sony accidentally broke something while fixing an exploit. They've known about the confusing UI for a while, but didn't see it as urgent. Hoping for a clarifying statement now. â€” Does it play? (@DoesItPlay1) April 25, 2026

NÃ©anmoins, ces derniÃ¨res heures, les tÃ©moignages se sont accumulÃ©s. Sur YouTube, Spawn Wave a expÃ©rimentÃ© : quelques achats numÃ©riques sur le PlayStation Store, une console passÃ©e hors ligne puis rÃ©initialisÃ©e via le retrait de la batterie CMOS. Le constat : les jeux concernÃ©s refusent de se lancer sans vÃ©rification de licence, tandis que les achats plus anciens et les jeux physiques ne sont pas affectÃ©s.

Dans lâ€™absolu, cette expÃ©rience ne prouve pas lâ€™intention de Sony. Elle confirme par contre que le verrou existe. Le fait que les premiers signalements remontent Ã plusieurs jours, et que lâ€™entreprise, pourtant sollicitÃ©e par de nombreux mÃ©dias, nâ€™ait ni communiquÃ©, ni corrigÃ© ce qui pourrait n'Ãªtre qu'un bogue, alimente forcÃ©ment les soupÃ§ons.

Par ailleurs, le chatbot du site est assez affirmatif sur lâ€™intentionnalitÃ© du changement. NÃ©anmoins, comme pour les autres assistants de ce type, ses rÃ©ponses ne doivent pas Ãªtre prises pour argent comptant.

PlayStation support has confirmed that a new digital rights management policy for the console is intentional, not a glitch.



Starting with any digital games purchased after the March 2026 system update, your PS5 will require an internet connection at least once every 30 days toâ€¦ pic.twitter.com/yObylXjMRC â€” Pirat_Nation ???? (@Pirat_Nation) April 27, 2026

ForcÃ©ment, les rÃ©actions sont plutÃ´t vives. Dans les faits, on peut supposer que la majoritÃ© des PS4 et PS5 restent connectÃ©es ou peuvent lâ€™Ãªtre au moins une fois par mois. Mais cette dÃ©cision touche directement Ã lâ€™usage Ã long terme des achats dÃ©matÃ©rialisÃ©s, lesquels ne sont que des licences dâ€™utilisation.

Pour lâ€™avoir connue, on peut aussi imaginer une situation concrÃ¨te : une PlayStation installÃ©e dans la chambre dâ€™un enfant, dans une vieille ferme aux murs Ã©pais, oÃ¹ la connexion Wi-Fi nâ€™arrive pas. La console y fonctionne principalement hors ligne, et nâ€™est dÃ©placÃ©e que ponctuellement dans le salon pour les mises Ã jour ou les tÃ©lÃ©chargements. Certes, un tel cas est peut-Ãªtre dÃ©sormais un peu anachronique et en 2026, connecter une console via un partage de connexion une fois par mois nâ€™a rien de complexe, mais tout le monde nâ€™est pas non plus hyper-connectÃ©.

Comme beaucoup lâ€™ont soulignÃ©, cette limitation comporterait aussi une certaine ironie. En 2013, Sony avait raillÃ© la volontÃ© de Microsoft dâ€™imposer une connexion permanente (enfin, au moins une fois toutes les 24 heures, ce qui revient au mÃªme) et une sÃ©rie de DRM sur la Xbox One ; jusqu'Ã en faire un spot pour promouvoir sa PlayStation 4. Face au tollÃ©, la firme de Redmond avait finalement fait machine arriÃ¨re.

Dans tous les cas, lâ€™entreprise nippone gagnerait sans doute Ã clarifier la situation plutÃ´t quâ€™Ã sâ€™enfermer dans un mutisme assez malvenu.