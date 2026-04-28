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PlayStation : vers une connexion obligatoire tous les 30 jours pour les jeux dÃ©matÃ©rialisÃ©s ?

Lâ€™affaire agite les joueurs PlayStation depuis quelques jours, mais au moment oÃ¹ nous Ã©crivons, aucune clarification nâ€™a encore Ã©tÃ© apportÃ©e par Sony. La marque aurait instaurÃ© un systÃ¨me de vÃ©rification mensuelle pour les jeux achetÃ©s en ligne depuis mars dernier. ConcrÃ¨tement, une console restÃ©e hors ligne pendant 30 jours verrait les licences expirer.

playstation 5 drm 30 jours

L'imbroglio

Le pot aux roses a Ã©tÃ© dÃ©couvert au cours du week-end.

Le compte Does it Play ? a toutefois suggÃ©rÃ© quâ€™il pourrait sâ€™agir dâ€™un simple bug.

NÃ©anmoins, ces derniÃ¨res heures, les tÃ©moignages se sont accumulÃ©s. Sur YouTube, Spawn Wave a expÃ©rimentÃ© : quelques achats numÃ©riques sur le PlayStation Store, une console passÃ©e hors ligne puis rÃ©initialisÃ©e via le retrait de la batterie CMOS. Le constat : les jeux concernÃ©s refusent de se lancer sans vÃ©rification de licence, tandis que les achats plus anciens et les jeux physiques ne sont pas affectÃ©s.

Dans lâ€™absolu, cette expÃ©rience ne prouve pas lâ€™intention de Sony. Elle confirme par contre que le verrou existe. Le fait que les premiers signalements remontent Ã  plusieurs jours, et que lâ€™entreprise, pourtant sollicitÃ©e par de nombreux mÃ©dias, nâ€™ait ni communiquÃ©, ni corrigÃ© ce qui pourrait n'Ãªtre qu'un bogue, alimente forcÃ©ment les soupÃ§ons.

Par ailleurs, le chatbot du site est assez affirmatif sur lâ€™intentionnalitÃ© du changement. NÃ©anmoins, comme pour les autres assistants de ce type, ses rÃ©ponses ne doivent pas Ãªtre prises pour argent comptant.

ForcÃ©ment, les rÃ©actions sont plutÃ´t vives. Dans les faits, on peut supposer que la majoritÃ© des PS4 et PS5 restent connectÃ©es ou peuvent lâ€™Ãªtre au moins une fois par mois. Mais cette dÃ©cision touche directement Ã  lâ€™usage Ã  long terme des achats dÃ©matÃ©rialisÃ©s, lesquels ne sont que des licences dâ€™utilisation.

Pour lâ€™avoir connue, on peut aussi imaginer une situation concrÃ¨te : une PlayStation installÃ©e dans la chambre dâ€™un enfant, dans une vieille ferme aux murs Ã©pais, oÃ¹ la connexion Wi-Fi nâ€™arrive pas. La console y fonctionne principalement hors ligne, et nâ€™est dÃ©placÃ©e que ponctuellement dans le salon pour les mises Ã  jour ou les tÃ©lÃ©chargements. Certes, un tel cas est peut-Ãªtre dÃ©sormais un peu anachronique et en 2026, connecter une console via un partage de connexion une fois par mois nâ€™a rien de complexe, mais tout le monde nâ€™est pas non plus hyper-connectÃ©.

Comme beaucoup lâ€™ont soulignÃ©, cette limitation comporterait aussi une certaine ironie. En 2013, Sony avait raillÃ© la volontÃ© de Microsoft dâ€™imposer une connexion permanente (enfin, au moins une fois toutes les 24 heures, ce qui revient au mÃªme) et une sÃ©rie de DRM sur la Xbox One ; jusqu'Ã  en faire un spot pour promouvoir sa PlayStation 4. Face au tollÃ©, la firme de Redmond avait finalement fait machine arriÃ¨re.

Dans tous les cas, lâ€™entreprise nippone gagnerait sans doute Ã  clarifier la situation plutÃ´t quâ€™Ã  sâ€™enfermer dans un mutisme assez malvenu.

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