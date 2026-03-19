Opera GX vient draguer les joueurs sous Linux

Lâ€™avenir du gaming ne se jouera pas uniquement sur Linux, mais le secteur cherche a minima Ã en faire un meilleur terrain de jeu. Outre les efforts engagÃ©s depuis plusieurs annÃ©es par Steam, citons le cas dâ€™EA, qui a rÃ©cemment fait indirectement part de son souhait de porter son anti-triche Javelin sur Linux. Ã€ sa petite Ã©chelle, le navigateur web Opera contribue aussi Ã consolider lâ€™Ã©difice. Lâ€™entreprise norvÃ©gienne, dÃ©tenue par un consortium chinois (Golden Brick), a annoncÃ© le dÃ©ploiement dâ€™Opera GX sur Linux.

Pour jouer et naviguer en mÃªme temps

Nous vous avions parlÃ© de cette version, que lâ€™on peut qualifier de navigateur Opera orientÃ© gaming, en 2019. Dans les grandes lignes, cette solution se prÃ©sente comme garante de performances optimales et dâ€™une confidentialitÃ© renforcÃ©e. Elle met Ã©galement lâ€™accent sur la personnalisation.

ConcrÃ¨tement, GX Control propose des limiteurs permettant de dÃ©finir la quantitÃ© de ressources RAM et rÃ©seau que le navigateur peut utiliser, afin quâ€™il nâ€™empiÃ¨te pas sur celles allouÃ©es au jeu en cours. Pour lâ€™aspect pratique, le communiquÃ© met aussi en avant le visionnage de streams et la discussion sans changer dâ€™onglet, grÃ¢ce aux intÃ©grations de la barre latÃ©rale dâ€™Opera GX qui donnent accÃ¨s Ã Twitch et Discord.

CÃ´tÃ© personnalisation, GX Mods & Customization propose des thÃ¨mes, des sons, des shaders et diffÃ©rents effets visuels pour modifier lâ€™apparence et lâ€™ambiance du navigateur. Pour la confidentialitÃ©, Opera GX intÃ¨gre des bloqueurs de publicitÃ©s et de traceurs afin de contrÃ´ler lâ€™affichage des annonces et des pop-ups, et ainsi Â« limiter les distractions et le suivi indÃ©sirable pendant la navigation Â». Enfin, Opera GX propose aussi un VPN intÃ©grÃ©, optionnel, fonctionnant selon une politique de zÃ©ro journalisation.

Opera GX est disponible sous forme de paquets Debian et RPM, avec une prise en charge officielle des distributions Linux basÃ©es sur Debian, Ubuntu, Fedora et openSUSE.

Nous souhaitions complÃ©ter ce papier avec des Ã©vÃ¨nements relatifs au marchÃ© des navigateurs, mais celui-ci est restÃ© stable ces derniers mois. Ã€ lâ€™Ã©chelle mondiale, toutes plateformes confondues, Chrome reste largement dominateur avec 68,9 % de parts de marchÃ© en fÃ©vrier 2026 selon Statcounter. Safari arrive en deuxiÃ¨me position avec 16,39 %, suivi par Edge et Firefox avec respectivement 5,46 % et 2,29 %. Les courbes sont relativement stables sur les douze derniers mois, y compris dans les quelques sous-catÃ©gories parcourues.