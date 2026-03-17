NVIDIA donne Ã  voir ses CPU Vera

Le DLSSâ€¯5 nâ€™a pas Ã©tÃ© la seule rÃ©vÃ©lation de NVIDIA Ã la GTCâ€¯2026. Lâ€™entreprise a Ã©galement dÃ©voilÃ© des produits, dont ses nouveaux CPU pour centres de donnÃ©es, les Vera. Ces successeurs des CPU Grace exploitent des cÅ“urs Olympus conÃ§us en interne Ã la place des cÅ“urs Arm Neoverse standards. NVIDIA les proposera sous diffÃ©rents formats, parmi lesquels le Vera CPU Rack intÃ©grant 256 CPU refroidis par liquide dans une seule baie.

CPU pour lâ€™IA agentique

Alors que le CPU Grace de premiÃ¨re gÃ©nÃ©ration plafonne Ã 72 cÅ“urs, Vera monte Ã 88 cÅ“urs / 176 threads. Grace offre jusquâ€™Ã 546â€¯Go/s de bande passante mÃ©moire, soit environ 7,6â€¯Go/s par cÅ“ur, tandis que Vera atteint 1,2â€¯To/s, soit environ 13,6â€¯Go/s par cÅ“ur, avec un maximum de 1,5â€¯To de SOCAMM LPDDR5.

NVIDIA regroupe les 88 cÅ“urs dans un domaine mÃ©moire unique, Ã©vitant ainsi les pÃ©nalitÃ©s de latence liÃ©es au NUMA (Non-Uniform Memory Access) des processeurs x86 Ã trÃ¨s grand nombre de cÅ“urs. En principe, cette conception assure une latence homogÃ¨ne, une meilleure prÃ©visibilitÃ© des performances, une bande passante plus efficacement exploitÃ©e et une programmation simplifiÃ©e. NVIDIA ne dÃ©taille pas comment cette organisation monolithique maintient une latence faible, mais Vera repose sur une nouvelle gÃ©nÃ©ration du Scalable Coherency Fabric (SCF), un rÃ©seau mesh dÃ©rivÃ© du CMNâ€‘700 dâ€™Arm utilisÃ© avec Grace. Arm ayant depuis introduit le CMN S3 pour ses cÅ“urs Neoverse, Vera utilise probablement cette version ou une dÃ©clinaison personnalisÃ©e.

Par ailleurs, les cÅ“urs Olympus (Arm v9.2) exploitent un mÃ©canisme de spatial multi-threading, qui alloue physiquement des ressources dÃ©diÃ©es Ã chaque thread au lieu de les partager par alternance. Dans un SMT (simultaneous multi-threading) classique, les threads partagent les mÃªmes unitÃ©s dâ€™exÃ©cution, caches et registres, ce qui peut provoquer des contentions et limiter le parallÃ©lisme effectif. GrÃ¢ce au spatial multi-threading, les deux threads dâ€™un mÃªme cÅ“ur sâ€™exÃ©cutent rÃ©ellement en parallÃ¨le, avec un dÃ©bit et une prÃ©visibilitÃ© amÃ©liorÃ©s, offrant des performances constantes et idÃ©ales pour les environnements multi-tenant dâ€™IA, Ã en croire la sociÃ©tÃ©.

Le processeur Vera intÃ¨gre Ã©galement une interface NVLink-C2C die-to-die capable dâ€™atteindre 1,8â€¯To/s, soit le double de Grace. La plateforme supporte le PCIeâ€¯6.0 et le CXLâ€¯3.1 et prend en charge les configurations bi-processeur (2P).

NVIDIA proposera des racks entiÃ¨rement centrÃ©s sur le CPU, les Vera CPU Rack. Ils embarquent 256 CPU Vera refroidis par liquide, associÃ©s Ã 74 DPU BlueFieldâ€‘4 et au rÃ©seau ConnectX SuperNIC, pour un total de 400â€¯To de LPDDR5 et 300â€¯To/s de bande passante mÃ©moire. Ils octroient 45â€¯056 threads et jusquâ€™Ã 22â€¯500 environnements CPU simultanÃ©s, selon lâ€™entreprise.

Les CPU Vera seront Ã©galement intÃ©grÃ©s dans les systÃ¨mes HGX NVL8 et dans la plateforme Vera Rubin NVL72. Le tableau ci-dessous caractÃ©rise ces plateformes ; il a Ã©tÃ© traduit automatiquement.

Plateforme Description ScÃ©narios dâ€™usage NVIDIA Vera Rubin NVL72 Rack intÃ©grÃ© Â«â€¯usine dâ€™IAâ€¯Â» qui couple Ã©troitement les CPU Vera hÃ´tes et les GPU Rubin via le NVLink-C2C Ã haute bande passante et le tissu NVLink pour montÃ©e en Ã©chelle. Usines dâ€™IA Ã grande Ã©chelle, entraÃ®nement de modÃ¨les de pointe, raisonnement et infÃ©rence Ã haut dÃ©bit. Vera CPU Rack Architecture de rack CPU refroidi par liquide, avec jusquâ€™Ã 4 nÅ“uds par plateau 1U, pouvant accueillir 256 CPU Vera par rack pour un calcul dense et efficace. Permet de monter rapidement en capacitÃ© Ã lâ€™Ã©chelle dâ€™un rack, aux cÃ´tÃ©s du NVL72. Infrastructure dâ€™usine dâ€™IA, pipelines agentiques, couches dâ€™orchestration, traitement de donnÃ©es, HPC et services trÃ¨s denses en CPU. Plateformes Vera mono et bi-socket Serveurs flexibles autour dâ€™un ou deux CPU Vera, jusquâ€™Ã 1,5â€¯To de LPDDR5X par socket et 1,8â€¯To/s NVLink-C2C entre CPU en configuration bi-socket, adaptÃ©s Ã tous types de centres. Infrastructure cloud, entreprises, analyses, stockage, HPC, serveurs Ã©quipÃ©s de GPU PCIe NVIDIA, et usines dâ€™IA. NVIDIA HGX Rubin NVL8 Plateforme de calcul accÃ©lÃ©rÃ© associant CPU Vera hÃ´tes et GPU Rubin via PCIe, pour un Ã©quilibre CPU-GPU sur diffÃ©rents designs de serveurs. InfÃ©rence IA, calcul technique, analyses et dÃ©ploiements HPC dâ€™entreprise.

Les livraisons des systÃ¨mes Vera sont prÃ©vues au second semestre de cette annÃ©e. Vous lâ€™aurez compris, entre lâ€™Ã©volution du CPU Vera et son intÃ©gration dans ces diffÃ©rents systÃ¨mes, NVIDIA se positionne de plus en plus comme un concurrent direct dâ€™Intel et dâ€™AMD sur le marchÃ© des processeurs pour serveurs.