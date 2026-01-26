Patch Tuesday 2026 : après les PC qui refusaient de s’éteindre, en voici qui ne veulent plus démarrer

Lundi de la semaine passée, nous évoquions les déboires causés par le premier Patch Tuesday de 2026. Un bogue, parmi d’autres, bloquait l’arrêt ou la mise en veille prolongée de certaines machines. Il touchait des systèmes sous Windows 11 23H2, soit un contingent très restreint. Si nous le mentionnons ici, c'est par contraste avec un mal inverse affectant des systèmes Windows 11 version 25H2 / 24H2 : il les empêche de démarrer.

Réparation manuelle

Le diagnostic a notamment été rapporté par le site Windows Central. Notre confrère qualifie au passage cette mise à jour (KB5074109, build 26200.7623), qui sème la zizanie depuis le 13 janvier, de « chaotique ». Il rappelle que, pour corriger une longue liste de problèmes, Microsoft a déjà dû déployer en urgence deux mises à jour hors bande (exposées dans notre précédent papier).

C’est toutefois AskWoody qui a relayé la note officielle de Microsoft. Ce bulletin révèle que « Microsoft a reçu un nombre limité de signalements concernant un problème pour lequel certains appareils ne parviennent plus à démarrer, avec le code d’arrêt UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME, après l’installation de la mise à jour de sécurité Windows de janvier 2026 publiée le 13 janvier 2026, ainsi que des mises à jour ultérieures. Les appareils affectés affichent un écran noir accompagné du message "Votre appareil a rencontré un problème et doit redémarrer. Vous pouvez redémarrer." À ce stade, l’appareil est incapable de terminer la séquence de démarrage et nécessite des étapes de récupération manuelles ».

Pour l’heure, Microsoft ne propose aucun correctif officiel pour cette erreur. S’il est impossible d’en déterminer l’ampleur, ce dysfonctionnement est indéniablement le plus critique du lot. La seule méthode de contournement connue consiste à passer par l’environnement de récupération de Windows afin de désinstaller le dernier correctif de sécurité.

Windows Central a mis en ligne un guide détaillant la procédure. Schématiquement, il faut parvenir à accéder au WinRE (Windows Recovery Environment, ou Environnement de récupération Windows), puis se faufiler dans les options avancées du Démarrage avancé afin de désinstaller des mises à jour ; plus précisément la dernière mise à jour de qualité.