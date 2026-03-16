Quand le lecteur C:\ d'ordinateurs Samsung sous Windows 11 devient inaccessible

Cela faisait quelques semaines que nous n’avions pas eu un nouvel épisode des mésaventures de Windows 11. La mise à jour KB5079473 de mars 2026, bien qu’innocentée, est l’occasion d’y remédier. En fin de semaine, des rapports pointant un accès bloqué au lecteur C: ont émergé. Heureusement, la firme de Redmond a identifié le mal. A priori, elle n'y est pour rien, et celui-ci est circonscrit aux systèmes Samsung.

© Vishuakade

L'appli Samsung sur le banc des accusés

Pour un PC Windows, l’impossibilité d’accéder au lecteur C:, c’est un peu comme une voiture qui démarre, mais dont la boîte de vitesses est bloquée. Dans un post Reddit, un certain LegendStormwave raconte son expérience en ces termes : « Presque toutes les applications ne se lancent plus. La seule chose qui fonctionne encore de manière fiable est mon navigateur web. Les outils et applications intégrés à Windows ne s’ouvrent plus. […] Le lecteur C:\ affiche "Accès refusé" lorsque j’essaie de l’ouvrir dans l’Explorateur de fichiers. Erreur : « Windows ne peut pas accéder à C:\Windows\System32\cmd.exe ». L’invite de commandes et Windows Terminal ne s’ouvrent pas […] ». Cerise sur le gâteau, « l’application Obtenir de l’aide ne s’ouvre pas non plus ». Tribulation équivalente chez le dénommé Ok-Net428, dont le fil agglomère davantage de réponses, ou encore chez Vishuakade sur les forums de Samsung.

La bonne nouvelle, c’est que Microsoft a reconnu les symptômes et ciblé l’agent pathogène. L’application Samsung Galaxy Connect. La société écrit :

« Microsoft a reçu des signalements concernant un problème par lequel certains modèles d’appareils Samsung perdent l’accès au lecteur C: après l’installation de la mise à jour de sécurité de février 2026 (KB5077181) et des mises à jour suivantes. Les utilisateurs peuvent rencontrer l’erreur "C:\ n’est pas accessible – Accès refusé", ce qui empêche l’accès aux fichiers et bloque le lancement de certaines applications, notamment Outlook, les applications Office, les navigateurs web, des utilitaires système ainsi que Quick Assist.

Microsoft et Samsung ont étudié ces signalements et ont conclu que les symptômes étaient causés par un problème dans l’application Samsung Galaxy Connect. Bien que les témoignages aient coïncidé avec le Patch Tuesday de mars, l’enquête a confirmé que le problème n’est pas provoqué par les mises à jour mensuelles actuelles ou précédentes de Windows. Le dysfonctionnement a été observé sur les Samsung Galaxy Book 4 et certains PC de bureau Samsung sous Windows 11 versions 24H2 et 25H2, notamment les modèles NP750XGJ, NP750XGL, NP754XGJ, NP754XFG, NP754XGK, DM500SGA, DM500TDA, DM500TGA et DM501SGA. »

Le traitement a été le retrait de l’application Samsung Galaxy Connect délétère du Microsoft Store, afin qu’elle ne tétanise pas davantage de systèmes. Samsung a « remis en ligne une version stable antérieure de l’application ».

Pour les systèmes vérolés, Microsoft indique collaborer avec Samsung « afin de développer et de valider des correctifs ». L’entreprise précise que « cette documentation sera mise à jour à mesure que de nouvelles informations seront disponibles et que Samsung publiera des recommandations supplémentaires ».

Enfin, Microsoft précise que la panne était susceptible d'affecter les clients Windows 11 version 25H2 et version 24H2.