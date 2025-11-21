AGON by AOC rappelle sa gamme de moniteurs QD-OLED à notre bon souvenir

AGON by AOC a publié un communiqué présentant sa gamme de moniteurs QD-OLED, composée de cinq modèles. Certains médias y voient la cuvée 2026, d’autres celle de 2025. Au fond, peu importe : ce qu’il faut surtout retenir, c’est qu’il ne s’agit pas de nouveautés. Une bonne partie de ces écrans sont commercialisés depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

0,03 ms GtG

La communication de la marque n’est d’ailleurs pas trompeuse. Elle vise à détailler la gamme QD-OLED d’AGON (« cinq modèles QD-OLED spécialisés couvrant tous les segments du gaming ») sans les présenter comme de nouveaux produits. Un bilan de fin d’année, en somme. Et l'occasion de mettre en avant des références avant le Black Friday, accessoirement.

En début de semaine, nous publiions un article sur la croissance du marché des moniteurs OLED en 2025. En complément, AGON rappelle que les écrans OLED représentent désormais 9 % de l’ensemble des moniteurs gaming 144 Hz (selon le rapport Context Sell pour le deuxième trimestre 2025). Le cabinet anticipe 12 % des ventes de moniteurs gaming lors du trimestre en cours, contre 8 % au quatrième trimestre 2024. Une « preuve de l’adoption de plus en plus rapide de cette technologie parmi les joueurs », selon AOC, à laquelle nous apportons la nuance formulée dans l’article précité.

Les dalles QD-OLED d’AGON se déclinent en 27, 32 et 34 pouces. Les fréquences s’étendent de 165 Hz à 500 Hz, pour des définitions allant jusqu’au 1440p ou 2160p. La marque répartit ses cinq modèles en trois catégories. La première vise les joueurs compétitifs : l’AG276QZD2, un 26,5 pouces QHD à 240 Hz, et son grand frère plus véloce, l’AG276QKD2, qui monte à 500 Hz. La seconde met l’accent sur la très haute résolution, avec une autre paire : l’AG276UZD et l’AG326UD. Tous deux UHD, le premier est un 26,5 pouces à 240 Hz ; le second, un 31,5 pouces à 165 Hz. Enfin, l’AG346UCD, un incurvé WQHD de 34 pouces à 175 Hz, doté d’une courbure 1800R, incarne seul la troisième catégorie, celle de « l’immersion cinématographique ».

Toute la gamme AGON PRO OLED profite d’une garantie de trois ans incluant explicitement le burn-in. Les dalles bénéficient de plusieurs mécanismes de prévention, dont le déplacement automatique des pixels, la gestion adaptative de la luminosité activée par défaut, et le rafraîchissement automatique des pixels après de longues sessions (16 heures ou plus) ou lorsque le moniteur passe en veille ou s’éteint.

Comme dit plus haut, ces moniteurs ne sont pas nouveaux. Ils constituent simplement l’armada QD-OLED actuelle d’AGON. L’AG276QZD2, par exemple, est disponible chez LDLC depuis plusieurs mois (il est d'ailleurs remisé à 449 euros au lieu de 539 euros au moment où nous écrivons ces lignes) ; même constat pour l’AGON PRO AG346UCD, référencé aussi chez Fnac ou Boulanger, entre autres. En résumé, ne vous laissez pas berner, nihil novi sub sole.

Enfin, ce n’est pas l’objet direct du communiqué, mais soulignons qu’AOC (AOC / AGON by AOC) rappelle régulièrement être — sur la base des données d’IDC — la première marque mondiale sur le segment des moniteurs gaming 144 Hz (initialement 100 Hz) et plus. Ce, chaque année depuis 2019.