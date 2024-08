Microsoft va-t-elle épargner le panneau de configuration Windows ?

Pierre angulaire de Windows depuis 1985, le Panneau de configuration pourrait désormais être classé dans la catégorie en danger de la liste rouge de l’IUCN. Mais contrairement aux gorilles de l’Ouest et aux éléphants de Sumatra, il n’a peut-être pas encore atteint le stade du danger critique, l’ultime seuil avant l’extinction de l'espèce à l'état sauvage — ne vous en faites pas, vous ne risquez pas de croiser un PC Windows non domestiqué à notre époque ; en tout cas, Microsoft semble disposée à faire quelques concessions et à ne pas envoyer le Panneau de configuration pourrir dans la fosse commune de 2024 au côté de Paint 3D et WordPad .

Le Panneau de configuration de notre PC Windows 10

Microsoft, ou une histoire de dépréciation

Pour contextualiser, la firme de Redmond avait mis à jour sa page Outils de configuration système dans Windows il y a quelques jours de cela. À propos du Panneau de configuration, nous pouvions lire que « le Panneau de configuration est en train d’être déprécié en faveur de l’application Paramètres , qui offre une expérience plus moderne et simplifiée ». Suivait le conseil suivant : « Bien que le Panneau de configuration existe toujours pour des raisons de compatibilité et pour fournir l’accès à certains paramètres qui n’ont pas encore été migrés, nous vous encourageons à utiliser l’application Paramètres, dans la mesure du possible ».

Texte du 22 août, via Wayback Machine

Microsoft n’indiquait pas de date pour cette « dépréciation ». Mais beaucoup d’observateurs supputaient que la mise à mort interviendrait à l’occasion du déploiement de Windows 11 24H2.

Depuis, l’entreprise a changé son fusil d’épaule. Si vous accédez à la page susmentionnée, vous ne lirez pas ce qui précède, mais plutôt ceci : « La plupart des paramètres du Panneau de configuration sont en cours de migration vers l’application Paramètres, qui offre une expérience plus moderne et simplifiée ». Le conseil n’a pas changé en revanche.

La formulation actuelle de la page Outils de configuration système dans Windows © Microsoft

La même chose en anglais, pour écarter une éventuelle erreur de traduction :

Certes, en français, dépréciation n’est pas synonyme de suppression ; et nous doutons que le communicant de Microsoft passe sa prose au tamis afin de l’expurger de tous ses scories, ou qu’il s’évertue à distinguer le mot idoine avec la même application que François de Rugy choisissant ses bouteilles de champagne et ses homards aux frais de l’Assemblée ; seulement une reformulation n’est jamais anodine. D’autant plus qu’elle a été effectuée dans la nuit du 23 au 24 août. Or, parole de rédacteur, retrouver son clavier à une heure du matin après une soirée bien arrosée avec la volonté de modifier ses articles du jour est rarement une bonne idée. Autrement dit, nous n’avons sans doute pas affaire à l’acte irréfléchi d’un stagiaire déboussolé dans la nuit ; plutôt à une action délibérée et décidée en haut lieu, et peut-être même directement dictée par Satya Nadella en personne !

Ce qui est certain, c’est que Paramètres, introduit en 2012 sous Windows 8, s’apparente à une espèce invasive destinée à supplanter le Panneau de configuration. Nous avons ouï-dire que les jeunes générations, biberonnées aux smartphones et apparemment moins à l’aise que les plus anciennes avec un PC traditionnel, seraient davantage entichées de l’interface de Paramètres que de celle du Panneau de configuration. Et que ce serait l’une des raisons de la « dépréciation » du second au profit du premier. Bon, ça nous semble une justification un peu tirée par les cheveux, mais pourquoi pas. Souhaitons juste que cette transition ne se fasse pas au détriment des options à disposition. De fait, contrairement à ce que le titre suggère, la noobification de la gestion des modes d’alimentation sous Windows 11 n'empêche pas un réglage plus pointu pour ceux qui le souhaitent.