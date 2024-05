AMD fête ses 55 ans, mais n’a rien de mieux à proposer que des images retouchées par IA

Depuis 1889, le premier mai est connue comme la journée internationale des travailleurs ; depuis 1969, c’est aussi l’anniversaire d’AMD. La création de l’Advanced Micro Devices remonte en effet au 1er mai 1969. L’entreprise a soufflé sa 55e bougie assez sagement ; elle a juste publié un article de quelques paragraphes agrémenté de quelques visuels. Pas d’éditions spéciales de produits comme à l'occasion du cinquantième anniversaire, donc ; nous n’allons pas blâmer AMD pour autant, puisqu’entre les Ryzen 8000 laptop et autres Raptor Lake Refresh, nous commençons à être un peu las de voir les mêmes produits revenir sous de nouveaux noms. D’autant plus que les festivités seront peut-être juste plus tardives, avec l’arrivée des Radeon RX 8000 et CPU Zen 5 au cours des prochains mois.

Une petite partie de Qui est-ce ? (vous trouverez les réponses sur le site d'AMD)

Un 1er mai plus animé à Saint-Étienne qu’au veglione d’AMD

AMD a donc été fondée en 1969 par d’anciens membres de la Fairchild Semiconductor : par Jerry Sanders et sept autres cofondateurs. Pour célébrer ses 55 années d’existence, la société a souhaité s’inscrire dans l’ère du temps, mais que partiellement ; d’avoir recours à l’intelligence artificielle, mais pas encore de proposer des séquences de Lisa Su dansant sur TikTok.

La seule folie de l'entreprise : d’anciens clichés re-colorisés. Elle indique avoir eu recours à l’unité de traitement neuronal (NPU) des Ryzen séries 7040 et 8040 ; ils ont servi au sein d’applications comme Adobe Photoshop et Topaz Photo AI ; pas pour générer des chiens et des chats, mais plutôt afin de « restaurer et coloriser de vieilles photographies historiques » qu’AMD avait dans ses archives. La société tient à préciser que « tous les travaux de restauration ont été effectués sur un seul ordinateur portable AMD Ryzen AI ».

L’image ci-dessous montre le premier coup de pioche pour le bâtiment 915 DeGuigne à Sunnyvale en 1969. AMD y a séjourné pendant 47 ans, avant de déménager à son siège actuel dans le complexe de Santa Clara Square.

Avant ou après le Festival de Woodstock (qui s'est déroulé du 15 au 18 août 69) ?

La photographie qui suit est la couverture d’Advanced Insights faite à l’occasion de la fusion entre Monolithic Memories Inc et AMD. Il s’agit d’une édition publiée à l'été 1987. Jerry Sanders, PDG d'AMD de l’époque, est à droite ; Irwin Federman, celui de Monolithic, se trouve donc à gauche.

Barack Obama et Donald Trump quand ils étaient copains comme cochons

Vous trouvez d’autres images – d’employés ainsi que du lancement de la mission Apollo 11 – sur le site d’AMD. La société a également partagé une vidéo. Elle n’est pas inédite, puisque c’était celle proposée à l’occasion du 40e anniversaire. La raison de cette redite : un petit lifting par le biais de l’intelligence artificielle. Vous y croiserez Jensen Huang, actuel PDG de NVIDIA et accessoirement icône de la mode. Ce n’est pas une hallucination d’IA ; l’homme travaillait pour AMD au début de sa carrière, à une époque où il ne portait pas encore de veste en cuir.

Mais laissons Jensen où il est pour en revenir à la vedette du jour. Avec 55 printemps au compteur, l’existence d’AMD est digne d'être narrée ; a minima, jalonnée par certains faits qui méritent d’être chroniqués. Pas de panique, nous n’allons pas sonder les profondeurs du millénaire dernier, ni remonter aux prémisses d’une informatique qui paraît désormais bien désuette ; au pire, nous irons à son seuil pour y entrevoir les derniers soubresauts.

De fait, c’est surtout à partir des années 2000 que l’entreprise a acquis l’envergure que nous lui connaissons actuellement. Citons 2006 par exemple, année marquée par le rachat d’ATI, lequel a permis d’acquérir la marque Radeon. Du côté des processeurs, évoquons la sortie du premier microprocesseur capable de monter à 1 GHz, un Ahtlon, en 1999, ou encore la commercialisation des Opteron en 2003, les premières puces d’AMD destinées aux serveurs et inauguratrices de la série 64 bits. Depuis 2013 et la commercialisation des PS4 / Xbox One, AMD conçoit également les processeurs des deux principales consoles de salon. Enfin, la première génération de Ryzen remonte à mars 2017.

Lisa Su dirige AMD depuis 2014. La réputation de la société sur le segment grand public n’est bien sûr plus à démontrer, bien que ses Radeon soient moins populaires que les GeForce, et ses Ryzen moins plébiscités que les Core. Sur le segment du HPC en revanche, les accélérateurs Instinct et processeurs EPYC équipent certains des supercalculateurs les plus puissants du TOP500, dont Frontier, le leader actuel du classement.

Espérons une 56e année un peu plus déjantée

La 56e année d’existence d’AMD verra l’introduction de nouvelles générations GPU / CPU mais aussi NPU (XDNA 2). À l’occasion de la présentation des résultats financiers du 1er trimestre 2024, Lisa Su a réaffirmé la volonté de proposer les processeurs mobiles Strix Point au cours du second semestre 2024 (ainsi que les processeurs Zen 5 EPYC Turin). Ces dernières semaines, de nombreuses fuites ont aussi suggéré l’arrivée prochaine des Ryzen 9000, les processeurs desktop Zen 5.

Concernant les cartes graphiques, la situation pour les Radeon RX 8000 reste plus incertaine. Plusieurs éléments laissent à penser qu’AMD va resserrer sa gamme pour délaisser le très haut de gamme et se focaliser sur des GPU bon marché. Dans ce même ordre d’idée, l’entreprise ferait l’impasse sur la GDDR7 pour cette génération. Quant à la fenêtre de lancement des RX 8000, elle est floue. Néanmoins, Sony est soupçonnée de préparer une PlayStation 5 armée d’un SoC exploitant certaines IP de l’architecture graphique RDNA 4 pour le ray tracing, avec des gains de perf substantiels. D’ailleurs, le leaker Kepler_L2 suppose bien du « RDNA 4 RT » marquant un important gap. Sachant que la PS5 Pro est attendue avant la fin d’année, une sortie concomitante des Radeon RDNA 4 n’est pas une projection insolite.

RDNA3 RT was based on RDNA2 with some improvements. RDNA4 RT looks completely different. — Kepler (@Kepler_L2) April 30, 2024

Nous en apprendrons davantage dans les prochaines semaines ; probablement début juin lors du Computex. Quant aux anniversaires d’AMD, rendez-vous certainement en 2029 pour les 60 ans, sans doute avec du contenu alors intégralement généré par l’IA.