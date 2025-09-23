Microsoft vante la maturité de Windows on Arm pour attirer les utilisateurs de Windows 10

Microsoft veut convaincre que Windows on Arm (WoA) n’est désormais plus un pari risqué, mais une plateforme susceptible de séduire le grand public. Dans un récent billet de blog, l’entreprise souligne que 90 % du temps d’utilisation sur ses PC Arm se déroule désormais dans des applications compilées nativement. Autrement dit, que la dépendance à l’émulation, encore de rigueur il y a quelques années, est désormais de l’histoire ancienne.

Microsoft Surface Laptop sous Snapdragon X Elite

Une alternative pour les déclassés de Windows 10

Mike Adams, vice-président corporate chargé de l’expérience client, assure que « l’écosystème applicatif Arm continue de s’élargir, avec des versions natives disponibles pour des applications représentant 90 % du temps d’utilisation total ». Une donnée qui reflète le travail mené depuis le lancement des PC Copilot+ et de la gamme Snapdragon X de Qualcomm en mai 2024. Les deux entreprises promettaient alors un nouveau départ pour Windows sur Arm, quand les analystes entrevoyaient un engouement pour de tels systèmes d'ici la fin de la décennie.

L’engagement semble donc tenu. De nombreux développeurs recompilent leurs logiciels pour l’architecture Arm, qu’il s’agisse de géants comme Adobe ou de projets plus modestes. Photoshop, Premiere Pro, Audacity, mais aussi 7-Zip, LibreOffice, Figma, Google Chrome, Spotify ou encore DaVinci Resolve sont ainsi disponibles en version native. Les catégories couvertes sont larges : productivité, création, sécurité, divertissement ou encore outils de gestion réseau. L’article de Microsoft en met d’ailleurs plusieurs en avant dans des tableaux comme celui-ci.

Pour les utilisateurs, ces efforts aboutissent, d’après la marque, à une expérience largement simplifiée. Et bien sûr, le moteur d’émulation PRISM de Windows 11 sur Arm reste en renfort pour les quelques applications non adaptées, avec des performances souvent suffisantes pour la majorité des usages. La seule ombre notable à ce tableau reste le jeu vidéo, dont l’accès demeure compliqué sur cette plateforme.

En outre, le choix en PC Arm grand public est encore restreint. Microsoft mise néanmoins sur l’arrivée de nouvelles puces pour changer la donne. Qualcomm prépare sa prochaine génération — probablement baptisée Snapdragon X2 — porteuse de la conventionnelle amélioration des performances / de l’efficacité énergétique. NVIDIA, de son côté, et malgré le partenariat récent avec Intel sur le marché du x86, pourrait aussi contribuer à l’élargissement de l’offre via son association avec MediaTek.

Vous vous en doutez, cette démonstration d’un Windows on Arm arrivé à maturité n’est pas totalement neutre. Microsoft s’en sert pour inciter les détenteurs de PC sous Windows 10, dont le support gratuit prendra fin en octobre 2025, à envisager une transition vers les machines Copilot+ Arm.