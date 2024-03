Intel publie sa bibliothÃ¨que dâ€™accÃ©lÃ©ration NPU pour les Meteor Lake

L’une des particularités des Core laptop de 14e génération, nom de code Meteor Lake, est l’intégration d’un NPU (Neural Processus Unit) - un temps appelé VPU (Versatile Processing Unit) par Intel. L’entreprise vient de publier sa NPU Accelaration Library sur GitHub. La bibliothèque fonctionne sous Windows et Linux.

La NPU Acceleration Library peut permettre d’exécuter certains LLM sur le NPU des processeurs Meteor Lake, par exemple. Les destinataires sont les développeurs plutôt que le grand public.

C’est à eux que Tony Mongkolsmai, architecte logiciel et accessoirement animateur de podcasts chez Intel Corporation, s’est adressé dans un message publié sur le réseau social X.

For devs that have been asking, check out the newly open sourced Intel NPU Acceleration library. I just tried it out on my MSI Prestige 16 AI Evo machine (windows this time, but the library supports Linux as well) and following the GitHub documentation was able to run TinyLlama… pic.twitter.com/UPMujuKGGT