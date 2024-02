Le dernier pilote Intel augmente jusquâ€™Ã  155Â % les perfs des iGPU Meteor Lake sous DirectX 11

Les cartes graphiques Intel Arc Alchemist, y compris les A770 et A750, n’étaient pas très convaincantes au moment de leur sortie. Au-delà de l’aspect hardware, ce sont surtout les manquements côté software qui furent préjudiciables : pilotes rarement délivrés à temps pour les sorties majeures, nombreuses instabilités avec des jeux utilisant d’anciennes versions de DirectX, manque d’optimisation pour certaines productions récentes. De fait, les équipes d’Intel n’ont pas lâché l’affaire. Au fil des semaines, elles ont enchaîné les publications de pilotes graphiques, lesquels ont régulièrement apporté d’importantes majorations du nombre d’images par seconde dans certains jeux. Elles semblent bien parties pour suivre la même voie avec l’iGPU des processeurs Meteor Lake.

© Intel

Un boost d’IPS seulement pour les iGPU

Le dernier Intel Graphics Driver 31.0.101.5333 ajoute une prise en charge du jeu Last Epoch, ainsi que la mise à jour DirectX 12 de Sea of Thieves ; ce pour les cartes graphiques Arc Alchemist mais aussi pour les iGPU des Core laptop de 14e génération, ces derniers étant basés sur la même architecture graphique.

Le pilote améliore également les fréquences d’images par seconde dans plusieurs titres DirectX 11. Malheureusement, ces gains se bornent aux Intel Core Ultra avec les GPU Intel Arc ; ils ne s'appliquent pas aux cartes graphiques dédiées Arc Alchemist.

Par rapport au précédent pilote Intel 31.0.101.5252, Intel promet jusqu’à 65 % de hausse d’IPS en moyenne sur Assassin’s Creed Syndicate ; carrément 155 % dans Just Cause 4. La hausse s’élève à 27 % dans Sid Meier’s Civilization VI, ou encore à 24 % dans It Takes Two. Ces promesses valent pour des graphismes paramétrés en moyen de jeux s’affichant en Full HD.

La chaîne YouTube Benchmark BEN propose la vidéo ci-dessous ; elle met en scène une Arc A770 associée à un Ryzen 9 7950X3D - le Ryzen 9 7950X dopé au cache L3. L’auteur n’a sélectionné qu’un titre parmi ceux listés par Intel - Just Cause 4 - et joue en 1440p. Malgré cette réserve, la séquence tend à confirmer que les hausses promises ne concernent pas les GPU dédiés. Cette comparaison est tout de même l’occasion de mesurer l’ampleur des optimisations réalisées depuis la sortie de l'Arc A770 : dans le titre d’Avalanche Studios susmentionné, le nombre moyen d’images par seconde a été multiplié par cinq.

Quel point de départ ?

C’est une lapalissade, mais pour un pourcentage, qu’il s’agisse d’une hausse ou d’une baisse, tout dépend du point de départ. Dans le cas qui nous concerne ici, 155 % d’images par seconde en plus dans Just Cause 4 n’a pas les mêmes retentissements selon que nous parlons d’une base de 10 ou de 50 IPS.

Les tests des iGPU des Meteor Lake sont maintenant assez nombreux, mais rares sont ceux qui prennent It Takes Two et Just Cause 4 comme modèles... Et sauf erreur de notre part, Intel ne communique pas ses mesures de référence ; l’entreprise précise simplement qu'elles ont été effectuées le 23 février avec un PC MSI Prestige 16 armé d’un Core Ultra 7 155H et 32 Go de LPPDR5-6400.

La plupart des benchmarks que nous avons trouvés portent sur des titres DirectX 12. Ceux de la vidéo ci-dessous, proposée par la chaîne Hubwood, nous paraissent assez pertinents ; ils comprennent plusieurs jeux DirectX 11, souvent en 1080p Medium ou Low. L’examen ne porte pas sur le Core Ultra 7 155H mais sur le Core Ultra 5 125H ; ce dernier possède 7 Xe-cores et non 8. Sous DirectX 11, dans des jeux tels que The Witcher 3, God of War, ou Baldur’s Gate 3, le framerate oscille entre 30 et 35 IPS environ. Il est probable que les résultats soient assez similaires dans des jeux comme Assassin’s Creed Syndicate ou It Takes Two avec un Core Ultra 7 155H.

Pour télécharger le pilote, rendez-vous sur le site d'Intel.